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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.09.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Mehmet Yiğiner: "40 milyon olan borcu 27 milyona düşürdük"

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Mehmet Yiğiner: "40 milyon olan borcu 27 milyona düşürdük"

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) transfer yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği’ne gerekli evrakların gönderildiğini ve hala bir haber gelmediğinin altını çizen Başkan Mehmet Yiğiner, kendilerinden daha çok borca sahip olan kulüplerin hem yapılandırmasının yapılıdığını hem de sponsor bulunduğunu ifade etti.

Başkan Yiğiner, "Transfer yasağı bu şekilde açılmış oldu ve transferlerini yaptılar. Görünen o ki bu sezon en azından devre arasına kadar transfer yapamayacağız. Yapılandırmayı yapmış olabilseydik transfer yasağını kaldırıp belirlediğimiz 6-7 futbolcuyu kadromuza katacaktık. Daha da güçlenecektik. Ama bütün olumsuzluklara rağmen takımımızın mücadelesi 3 maç geride kaldı, izliyoruz defalarca eğer hakem hataları olmamış olsaydı 9 puanımız vardı yani liderdik” diye konuştu.

"7 YILDIR MÜCADELE VERDİK"

Kulübe geldik geleli mücadele sürüyor diyen Yiğiner, ”7 yıldır mücadele verdik bu mücadelenin sonucunda Süper Lig’deyiz. Geçen sene de biliyorsunuz bayağı kaos ortamı oldu. Bunları da atlattık. Bu sene de böyle bir sıkıntı ile baş başayız. Bunu da aşacağımıza inanıyorum çünkü biz hep iyi olsun diye uğraştık. Kulübümüzü yaşatalım, kurumsal yapıya kavuşturalım. Tabii bununla ilgili önümüze engeller çıktı. Bu engellemelere rağmen geldiğimiz yer belli. Tabii hep engellemeler demeyeceğiz, desteklemeler de oldu. Bugüne kadar kulübümüzü destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm destekleyen herkese, kombine alana, reklam verene maddi manevi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Onların desteği ile zaten ayaktayız. Özellikle esnaf arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu sürece hep birlikte geldik” dedi.

"AYRICALIK OLMASIN, EŞİT ŞARTLARDA BİZ DE DEVLETİN İMKANLARINDAN YARARLANALIM"

Başkan Mehmet Yiğiner, ”Gönül isterdi ki bir ayrıcalık olmasın eşit şartlarda biz de bu devletin imkanlarından yararlanalım. Olmuyorsa olmuyordur. Herkesin bir bildiği vardır ama herkesin hesabı da vardır. Allah’ın da hesabı vardır. Biz onun için biraz rahatız. Allah’ın izniyle biz mücadelemizi edeceğiz. Devre arasına kadar toparlayacağız. Devre arasında inşallah transfer yasağımızı da kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULAR SAHADA BİZ DIŞARIDA İYİ MÜCADELE EDİYORUZ"

Daha çok çalışacaklarını ifade eden Yiğiner,"Daha çok mücadele edeceğiz. Birlik beraberlik adına daha çok gayret edeceğiz. Biz buralara kolay gelmedik, 7 sene mücadele ettik. Bu mücadelenin sonucunda zaten Süper Lig’deyiz. Süper Lig’de de kalıcı olmak istiyoruz, hedeflerimizi var. Bunun için yine mücadele edeceğiz. Futbolcular sahada biz dışarıda iyi mücadele edeceğiz" dedi.

"HAKEM HATALARI OLMASA 9 PUANLA LİDERDİK"

Hakem hataları olmasa biz 9 puanla liderdik diyen Mehmet Yiğiner, ”12-15 transfer yapan takımları durumları belli. Bizden bir farkları yok ki çok çok aşağıdalar. Bizim 3 maçta 5 puanımız var ve 6’ncı sıradayız. 31 tane daha müsabakamız var. ’Bu 31 müsabakada bu futbolcularımız yeterli olur mu?’ Tabii ki maratonda yorulacağız, genç kardeşlerimiz var. Daha beklettiğimiz 4-5 arkadaşımız daha var. Bize katılıp daha tam verim alamadığımız. Bunlarla birlikte devre arasına kadar gideceğiz. Devre arasına kadar ne puan toplarsak kardır” ifadelerini kullandı.

"YAPILANDIRMANIN OLMAMASINI SORGULAMAK LAZIM"

Mehmet Yiğiner, "Seçim öncesinde daha doğrusu 12’nci ayda gündeme gelen bir konuydu bu. O dönemin federasyon başkanı ve ilgili kurulları başkanları bir araya gelindi ve toplantılar düzenlendi. Ve yapılandırma olacak denildi, biz de evraklarımızı hazırladık. Yapılandırmada da kimse hibe etmiyor sadece verilen para ödenen borçlar 2 yıl faiz ödeyecek durumda oluyor. Buna rağmen bizim yapılandırmamız olmadı. Neden olmadı sorgulamak lazım”?

"40 MİLYON OLAN BORCU 27 MİLYONA DÜŞÜRDÜK"

Gelen 10-15 milyon paralar borca gitti diyen Başkan Yiğiner, ”Bizim bankaya olan borcumuz 40 milyondu şu an 27 milyona düştü. Bir de bununla birlikte geçmişten gelen hacizi ödedik. Bu 10 sene öncenin hacizdi. Öyle borçları da ödüyoruz. Federasyondan gelen para bize direkt gelseydi üzerine katıp yasağı kaldıracak yolumuza devam edecektik. Bizim kaleci Altay’ın Fenerbahçe’ye satılmasıyla elde edilen 1 buçuk milyon Euro ve üzerine bizim bulduğumuz destekle Süper Lig’de çıkıp çatır çatır oynayan bir takım oluşturduk. Bu takıma her ne olursa olsun sahip çıkacağız. Bundan sonra bize düşen görev bu takımı desteklemek ” ifadelerini kullandı.

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Mehmet Yiğiner: 40 milyon olan borcu 27 milyona düşürdük

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