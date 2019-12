Mehmet Yalçınkaya: Arda Turan, Galatasaray'ın çocuğudur!

RÖPORTAJ | Barlas ATEŞLİ - Ekranların sevilen programı MasterChef'in usta şefi Mehmet Yalçınkaya, Spor Arena'nın yeni röportaj serisi Markaj'a konuk oldu.

MasterChef dışında Galatasaraylı kimliğiyle tanınan Mehmet Şef, Fatih Terim'e benzetilmesinden Arda Turan'ın olası geri dönüşüne, yabancı sınırından Galatasaraylı olma hikayesine kadar birçok hususta içten açıklamalar yaptı.

İşte Neuchâtel Xamax maçında Galatasaraylı olan Mehmet Yalçınkaya'nın Spor Arena'ya verdiği özel röportajın tamamı:

Galatasaray sevdası nasıl başladı? Aileden mi geliyor?

Aslında Galatasaray ile ilgili hikayem aileden değil. Babam Fenerbahçeli, amcam da Fenerbahçeli. Ben aslında arkadaşlarımın vesilesiyle Galatasaraylı oldum. Çocukluğumdan beri bir sempatim vardı. Neuchâtel Xamax vardı, bilirsin. Meşhur maç. Ben o maçta Galatasaray'la bütünleştim. Çünkü oradaki azim ve hikaye inanılmazdı. O maçtaki hırs beni etkiledi.

Galatasaray maçları için bir toteminiz var mı?

Maçlara gidebilmemiz için uzun ara olması gerekiyor. Böyle uzun ara olursa gidebiliyoruz. Genelde burada izliyoruz. Totemim var. Burada Bilgin diye bir arkadaş var. Bizim yapım ekibinden. Bilgin'le aynı stüdyoda olduğumuzda yeniliyoruz. Bilgin olduğu zaman ben pek maç izlememeye çalışıyorum. Ya da onun olduğu yerde bulunmamaya çalışıyorum.

Galatasaray bu sezon beklentilerin uzağında kaldı? Bunu neye bağlıyorsunuz?

Galatasaray'ın performansının beklentilerin uzağında olduğu doğru. Falcao'yu çok bekledik. Falcao'nun yaşadığı bu talihsiz sakatlık bizi olumsuz etkiledi. Falcao bizim için forvette tüm işi toparlayacak bir oyuncuydu. İyi bir futbolcu olduğuna ben hala inanıyorum. Bir an önce toparlanmasını istiyorum. Galatasaray toparlanacaktır. Galatasaray her zaman zordan çıkmayı seven bir takım olmuştur. Ben en yakın zamanda toparlanacağına inanıyorum.

Bir Galatasaray taraftarı olarak Arda Turan'ın olası geri dönüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Arda Turan zaten Galatasaray'ın çocuğu. Tribünden gelen bir Galatasaraylı o. Arda Turan'ın Galatasaraylılığından bir şüphemiz yok. Ama arada hocamızla yaşadıkları bir takım sıkıntılar var. Ama biliyorsun geçen maçta elini öptü, buzları eritti. Ben Arda Turan'ın Barcelona'dayken her maçını izlediğim gibi her anını, her yaptığını takip eden bir taraftardım. Çünkü bizim kulübümüzün çocuğu. Arda Turan'la ilgili yapılan konuşmalar beni üzüyor. Gerek milli takımda, gerek Avrupa'da oynadığı futbolla çok başarılı. Türkiye'den kaç kişi Barcelona'da oynayabilir? Mesela Atletico Madrid'deki başarısı... Ben, Arda Turan'ın Galatasaray'a gelip katkı sağlayacağına inanıyorum. Şimdi bizim bazı taraftar gruplarında Arda Turan'a karşı bir tepki var. Ama bence biz Arda Turan'ı kucaklayıp, Galatasaray'a güç katabiliriz. Arda Turan'ın hala Türkiye'nin en iyi futbolcularından biri olduğuna inanıyorum. Arda, Galatasaray'a büyük katkı sağlar. Arda Turan'ın futbolculuğunu şu an tartışamayız. Çünkü kariyer olarak, altyapı olarak geldiği nokta, Arda Turan'ın kendini ispatladığı bir yer. Bunun ötesinde ne olabilir ki?

Bir transfer hakkınız olsa Süper Lig'den kimi almak isterdiniz?

Ben biraz tutucuyum bu konuda. Burak Yılmaz hala benim favorim. Görüyorsun şu an milli takımda ve Beşiktaş'ta oynadığı futbolu. Eğer Falcao'nun durumu uzayacaksa, böyle de bir imkanımız varsa ben Burak Yılmaz'ı transfer etmek isterim. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı da benim favorim. Onları şu an beğeniyorum. İkisinden birini alırdım.

Bu sezon şampiyonluğun favorisi kim?

Beşiktaş'a Abdullah Avcı geldi. Üst üste 5. galibiyeti aldılar. Şu an erken bence. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazandığı bir ivme var. Biz toparlanırız. Ben şu an için şampiyonluk favorisi söyleyemem. Favorim aslında net... (Gülüyor)

Yabancı kuralı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bence yabancı sayısı düşürülmeli. Takımların başarısı için bu iyi olabilir. Ama kulüp anlamında baktığımızda, özellikle Galatasaray'da bu anlamda bir sıkıntı var. Ben sınırlanmasından yanayım. Çünkü milliyetçi bir adamım. Bizim çocuklarımızın daha çok göz önünde olmasını istiyorum. Yurt dışından gelen oyunculara karşı herhangi bir tepkim yok. Galatasaray ya da başka takımlar için oynayan oyuncuların hepsini bağrımıza basarız. Türk bir futbol takımında bence en az 5 yerli zorunlu olmalı.

VAR Sistemini nasıl bulunuyorsunuz? Ayrıca hakemlerin bu denli göz önünde eleştirilmesi sizce performanslarını olumsuz etkiliyor mu?

Hakemler bu ülkede hep tartışıldı. Verilen kararlar kulüplerin kendi lehlerineyse bazen hiç ses çıkarmadılar. Burada kendi kulübümü ayırmıyorum. Bütün kulüpler için geçerli bu. Bütün kulüpler, kendi lehlerine verilen hatalı kararları görmezden geldiler. Tepki göstermediler. Ben hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes hata yapabiliyor. Eğer gerçekten yapılmış hatalar varsa, bunlara yıllarca göz yumulmamalıydı. Herkes, Türk futboluna zarar verildiğinde değil de kendi takımına zarar verildiğinde konuşmaya başladı. Hakemleri eleştirelim ama onların yerine getireceğimiz birileri olmadığı gibi yurt dışından da hakem getiremiyoruz. Hakemlerimize sahip çıkmamız lazım. Cüneyt Çakır'ı biliyorsun. Şu anda benim gururum. Ama Cüneyt Hoca, uluslararası bir maçta hata yaptığında önce biz yükleniyoruz sosyal medyada. Bence daha yapıcı olmamız lazım.

Bir Galatasaraylı olarak Alex de Souza'yı bir cümlede nasıl özetlersiniz?

Kalamış'ta bir otelde çalışırken, Fenerbahçe'ye çok yemek verdim. Ama Alex'in oynadığı zaman değil. Alex, geldiğinden beri takımında oynamış ve oynadığı takıma büyük başarılar kazandırmış bir futbolcu. Ama Hagi dersen? Benim için Türkiye'ye daha iyisi gelmedi. Kesinlikle Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı. Biz onun oynadığı maçları izlerken derdik ki, 'kesin Hagi bir şey yapacak!'. O umutla beklerdik maçları. Alex de büyük bir topçu ama benim için her zaman Hagi'dir.

Kendinizi bir teknik direktöre benzetseniz bu kim olurdu?

Bunun cevabı çok basit! Fiziki olarak da Fatih Hoca'ya benzetiyorlar. Fatih Hoca'nın tarzını ben beğeniyorum. Tabi soyunma odasındaki durumunu bilmiyorum. Bizim buradaki tatlı sert durumumuz da tamamen işin iyi çıkmasıyla alakalı. Fatih Hoca sinirlendiğinde nasıl bir hareket çıkacağını tahmin edebiliyorum. Fatih Terim'in iş tutuş şeklini beğeniyorum. Disiplin olmayan yerde iyi işler çıkacağına inanmıyorum.

Herhangi bir futbolcuyla unutamadığınız bir anınız var mı?

Biz şefiz, aşçıyız. Futbol kulüplerine çok yemek verdik. Gerek maç yemeklerini, gerekse kamp yemeklerini verdik. Birebirde bir anım olmadı. Çünkü yemeği servis edip, hoş geldiniz diyoruz. Ama geçen sene şampiyonluk sonrası baklava dağıtmaya gittik Florya'ya. Özellikle yabancı futbolcuların baklavaya böyle bakıp inceledikten sonra yediklerini gördüm. Buradan giden futbolcuların sırf yemek yemeye geldiklerini biliyorum. Havalimanından transfer yapmaları gerektiği zaman kendilerine bir zaman yaratıp, 'ya şurada bir yemek yiyelim de gidelim' dediklerini biliyorum.

Yabancı futbolcular Türk mutfağını neden bu kadar seviyor?

Bütün kulüplerin diyetisyenleri var. Karbonhidratını, kalorisini bu hocalar ayarlıyor. Serbest zamanda o yemekleri yiyebiliyorlar. Bizim mutfağımız çok renkli bir mutfak. Kendi ülkelerinin mutfağı genelde bizimki kadar renkli değil. Çünkü bulunduları bölgede çıkan malzemelere göre daha dar bir mutfakları var. Bizim mutfağımız bu anlamda geniş. Bir de bizim mutfağımız hem kalori hem de protein açısından çok güçlü. Zaten lezzetliyiz de... Futbolcular bizim mutfağı şöyle seviyor; sebze yemekleri var, et yemekleri var, karbonhidrat var, kalori var, bazılarında hepsi birlikte var... Bu yüzden onları cezbediyor.

Yemek zevkiyle sizi şaşırtan bir futbolcu oldu mu?

Kulüp ismi vermeden anlatıyım. Bir futbol kampında, futbolculara kremalı makarna vermek yasak. Diyetisyen hoca görmeden el altından verdik. Çok da ünlü futbolcular yani... Şimdi mesela yemekte makarna çıkıyor, işaretleşiyorduk. 'Şefim diyolardı', kaş göz yapıyorlardı... Futbolculara makarnayı genelde sade ve peynirli veririz. Ama onlar da kremayı çok severler. Samimi olduklarımız ya da karşılaştıklarımız, 'şefim bir krema ayarla' diyordu. Biz de el altından veriyorduk.

Son olarak Galatasaray camiasına bir mesajınız var mı?

Ben Galatasaray hep yendiği zaman keyif alan bir taraftar değilim. Ben futbolu keyif olarak izleyen bir adamım. Sinirlendiğim olmuyor mu, oluyor. Bazı maçlarda öyle hatalar yapıyoruz ki, ben de kızıyorum. Ama takımın geçirdiği bir dönem var. Yapılan planlamalarda aksaklık olabiliyor. Ben de bir yöneticiyim. Tamam iyi bir yönetici hata yapmaz ama hemen bir iki hatada 'bundan olmaz' dememiz hiçbir zaman istikrar getirmedi. Fatih Terim için istifa söylemlerini duyuyoruz falan. Çok yönetici ve teknik adam değiştiren takımlar çok başarılı olamıyor. Zaten Fatih Terim'in kendini ispatlamaya ihtiyacı yok ama bir Galatasaraylı olarak, takımın ileriye gitmesi için faydalı olabilecek bir şey varsa orası ayrı...