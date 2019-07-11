Mehmet Uslu, Adana Demirspor'da! | Transfer haberleri...
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sol bek oyuncusu Mehmet Uslu'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Çaykur Rizespor forması giyen 31 yaşındaki futbolcu ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Mehmet Uslu, mavi-lacivertli takımın Adana'da sürdürdüğü kamp çalışmalarına katılacak.
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