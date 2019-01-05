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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.01.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Mehmet Topal'dan Volkan açıklaması!

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Mehmet Topal'dan Volkan açıklaması!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mehmet Topal, "İnşallah ikinci yarı kazasız belasız bir şekilde bütün her şeyimizi sahaya koyup bu durumunun içinden çıkarız" dedi.

Antalya kampında basın mensuplarının karşısına çıkan tecrübeli oyuncu, ilk olarak şunları söyledi;

"Kampa çok iyi bir başlangıç yaptık. Takım halinde bütün oyuncular elimizden geldiğince antrenmanlarda çalışıyoruz. İnşallah burada yaptığımız antrenmanların faydasını görüp ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanırız."

Teknik direktör Ersun Yanal'ın camiayı çok iyi tanıyan ve birleştiren bir hoca olduğunu belirten Topal, "Bunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim. Oyuncuları çok iyi tanıyan ve ne istediğini yüzüne söyleyen bir hoca. Kabullenecek bir durumun içerisinde değiliz performans olarak. Bizim gibi büyük bir camiaya şu durumda olmak hiç mi hiç yakışmıyor. Özür dilemek fayda etmiyor ama bütün taraftarlardan özür dileriz. Sürekli bu durumda olduğumuz halde bizi destekliyorlar. Aslında bunların çok iyi bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu durumdaki bir takıma destek vermek çok kolay rastlanır bir durum değil. Camia ve bizim için farklı bir ikinci yarı olacak. İnşallah ikinci yarı kazasız belasız bir şekilde bütün her şeyimizi sahaya koyup bu durumun içinden çıkarız" diye konuştu.

Mehmet Topal, bir soru üzerine de şu ifadeleri kullandı;

"Böyle yenilikler içerisinde zaman zaman acı çekeceğimiz zamanlar olacaktır. Yaşadığımız hatalardan ders çıkarmış durumdayız. Bunları da yaşamamız gerekiyormuş. Yanlışları da doğruları da biliyoruz. Bunları gördük ve yaşadık. En güzel tecrübe yaşanılarak edinilen tecrübedir. Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bu hatalara düşmeyip takımı en üst sıralara taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Kadro dışı kalan oyuncuların takıma geri dönmesiyle ilgili de konuşan tecrübeli futbolcu, "Dönen oyuncular bizim için değerli isimler. Bazı sebep ve yanlışlardan dolayı bu duruma düştük. Aatif'a, Dirar'a ve Volkan'a baktığımız zaman kariyerli büyük oyuncular. Takıma dönmeleri bizim için olumlu oldu ve enerji geldi. Kenetlenmiş durumdayız. Onlar da en kısa zamanda performanslarını en üst düzeye çekip takıma faydalı olacaktır. Onların dönmesi ayrı bir mutluluk oldu" dedi.
Mehmet Topal, takımdaki rekabetin performanslarına olumlu yansıyacağını vurgulayarak, "Rekabetin olması takım açısından olumlu olacaktır. Rekabet her zaman başarıyı getirir. Oynamayan oyuncu mutlu değildir. İkinci yarı böyle bir lüksümüz yok. Kim oynamamış kim oynamış önemli değil. Kimin oynadığının da önemi yok. Önemli olan başarılarımız" şeklinde konuştu.

Teknik adam Ersun Yanal'ın herkese eşit seviyede yaklaştığını dile getiren Topal, "Yaşadığımız bazı şeyleri toplum önünde söyleyemiyoruz. Hatalarımızı ve yanlışları aramızda konuşuyoruz. Ersun hoca da oyuncudan ne istediğini yüzüne karşı söyler. Oyuncusuna verdiği özgüven bence onun için en önemli unsurlardan bir tanesi. Eğer bir sorun varsa gelir yüzünüze söyler, memnun olduğunu da söyler. Antrenmanda çalışmayan oyuncuyu hiçbir zaman istemez. Herkes onun için eşittir. Zaten bu tarz çalışılınca ister istemez başarı gelecektir. Yaptığımız hataların fakrındayız ama bazı şeyleri toplum önünde söyleyemiyoruz" diye konuştu.

Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferi konusunda da açıklamalarda bulunan Mehmet Topal, "Sadık ile ilgili resmi açıklama olmadığı için yanlış bir şey söylemek istemem. Bu sene ligde en beğendiğim defans oyuncularından biri. Çok yetenekli ve çok hızlı bir oyuncu. Sahada her şeyini ortaya koyuyor. Eğer imzalar atılırsa çok sevinirim. Gelirse inşallah hayırlı olur ve bize büyük katkılar sağlar. Başarılı olmasını isterim" dedi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini olumlu bulduğunu sözlerine ekleyen Sarı-lacivertli futbolcu, şunları söyledi;

"VAR sisteminin dezavantajları da var. Gol attıktan sonra sevinsem mi sevinmesem mi diye iki defa düşünüyorsunuz. Ancak VAR sistemiyle ilgili düşüncem çok olumlu. Geçmişte en ufak hatalardan kaçırılan şampiyonluklar ve küme düşmeler var. Bunun önüne geçtiğimizi düşünüyorum."

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