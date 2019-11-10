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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sezer AFŞAR / DHA
10.11.2019 - 22:39, Son Güncelleme:

Mehmet Topal'dan şampiyonluk iddiası

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Mehmet Topal'dan şampiyonluk iddiası

Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, MKE Ankaragücü maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal, "Burada çok güzel bir ortam, sistem, düzen var. Bence bu sene şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiyiz, ilk 7 sıradaki puanlar da birbirine çok yakın." dedi.

Süper Ligin 11'inci haftasında evinde MKE Ankaragücünü 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehirde orta saha oyuncusu Mehmet Topal, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine bugün 81’inci ölüm yıl dönümü olan Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başlayan Mehmet Topal, Ulu Önder Atamızın ölüm yıldönümünü rahmet ve minnetle anıyoruz dedi.

ÖNEMLİ OLAN GALİP GELMEKTİ

Galibiyetin güzel olduğunu belirten Mehmet Topal, "Bugün bizim için güzel bir galibiyet oldu. Aslında çok zor bir maçtı, rakibimizin alt sıralardan kurtulmak için 3 puana çok ihtiyacı vardı ve biz de farkındaydık. Maçın zor geçeceğini de biliyorduk. Perşembe günkü maçın vermiş olduğu yorgunluk da vardı, Maçtan sonra yolculuk, ardından 2-3 gün sonra maç. Tabii kolay olmadı ama önemli olan galip gelmekti, bugün takım halinde iyi oynadık, pozisyon da bulduk. Belki bulduğumuz pozisyonları değerlendirseydik maç daha da farklı olabilirdi. Tabii ister istemez son dakikalarda skoru korumaya çalıştık ve kapandık. Sonuçta kazandık, inşallah böyle kazanmaya devam ederiz" diye konuştu.

BU SENE ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN BİRİSİYİZ

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olduklarını söyleyen Topal, "Baktığınız zaman son 3-4 sezondur her zaman şampiyonluk yarışının içinde olan bir Başakşehir var. Burada çok güzel bir ortam, sistem, düzen var. Bence bu sene şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiyiz, ilk 7 sıradaki puanlar da birbirine çok yakın. En az hata yapan ipi göğüsleyecektir diye düşünüyorum, umarım en az hata yapan taraf da biz oluruz." şeklinde konuştu.

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