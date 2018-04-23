Mehmet Topal'dan Mete Kalkavan'a uyarı!
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan derbi maçta sarı lacivertli futbolcu Mehmet Topal'ın Mete Kalkavan'a söylediği iddia edilen o sözler...
Yarım kalan derbide F.Bahçeli oyuncularla hakem Mete Kalkavan arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bunlardan birinde Mehmet Topal başroldeydi. Topal, Kalkavan'a dönüp "Hocam önce sen sakin ol. Sen sakin olamazsan tribünler iyice çığrından çıkar. Biz daha çok olayları ateşlemeyelim" sözlerini kullandı. (Takvim)
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