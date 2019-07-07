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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)
07.07.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Mehmet Topal'dan, Malatya Kızlar Kulübü'ne yardım

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Mehmet Topal'dan, Malatya Kızlar Kulübü'ne yardım

Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve çok sayıda transfer teklifi alan milli futbolcu Mehmet Topal, memleketi Malatya'da bulunan Malatya Kızlar Spor Kulübü'ne yardımda bulundu.

Malatya Kızlar Spor Kulübü, Malatya Bayanlar Spor Kulübü Derneği tarafından 2012 yılının Haziran ayında Deniz Doğan Çelebi başkanlığında kuruldu.

Dar gelirli çevrelerde yaşayan 11- 20 yaş grubundaki kızları kötü alışkanlıklardan koruyarak, sporla birlikte öğrenim hayatlarına devamlılıklarını hedefleyerek kurulan kulüp, şu ana kadar 140 sporcuya ulaştı.

TFF 1'inci Lig'de gol kraliçesi olan Merve Aladağ'ın da yetiştiği kulüp olan Malatya Kızlar Spor Kulübü'nün Başkanı Deniz Doğan Çelebi, profesyonel futbolcu Mehmet Topal'a takımlarına bulunduğu destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Futbol ile kız çocuklarının özgüvenini arttırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Deniz Doğan Çelebi, "Genç kızlara planlı ve programlı bir şekilde antrenman yaptırarak özgüvenlerini artırmak ve sosyalleşmelerine imkân sağlamak için yola çıktık. Bunu da erkeklere özgü bilinen futbolda yaparak dünyada olduğu gibi ülkemizde de cinsiyet ayrımcılığını önlemek istedik. Bugüne kadar Malatya Kızlar Spor Kulübü altyapısından yetişen 10 kızımız halen üniversiteye devam ediyor. 70'e yakın üniversite mezunu sporcusu bulunan kulüpte, 40 kız da ilkokul , orta okul ve lisede öğrenim görüyor. Takımda spor yapan kız çocuklarının yüzde 90'ı dar gelirli ailelerin çocukları. Malatya Kızlar Spor Kulübü, 2012-2019 yılları arasında 5 kez Malatya, Doğu ve Güneydoğu bölgesel liglerinde birinci oldu. 2013 yılında Genç Kızlar Şampiyonası'nda Türkiye 4'üncüsü olmayı başardı. Halen TFF Kadınlar 3'üncü Lig'de ayakta kalmaya çalışan bir kulüp. Gelecek sezon için Kotex, takımımızın ana sponsorluğunu üstlendi. Malatya Kızlar Spor Kulübü yeni sezona Kotex'in desteğiyle başlayarak, sporcularına daha fazla yatırım yapabilecek ve çok daha fazla kızın futbol ile tanışmasını sağlayacak. Kotex burada bize malzeme, ulaşım ve konaklama desteği sağlayacak" diye konuştu.

"MEHMET TOPAL'A TEŞEKKÜR EDERİZ, DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Verdiği desteklerden dolayı Mehmet Topal'a teşekkür eden Çelebi, "Mehmet Topal gibi insanların da kadın futboluna desteğiyle okula giden kızlarımıza harçlık, burs verilir. Kulüp kendi bütçesi ve yapılan yardımlarla transfer yapıp başarılar elde edebilir. Böylece kadın futbolunun görünürlüğü ve bilinirliği artarak devam eder. Sonuçta dezavantajlı daha çok kız çocuğuna ulaşılır. Mehmet Topal'a da yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Desteği çok önemli. Kendisi bu konularda örnek bir insan. Tüm takımı mutlu etti. Sonuçta futbol araç olacak bizde kızlarımızın hayatını kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Topaldan, Malatya Kızlar Kulübüne yardım

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