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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.03.2019 - 21:12, Son Güncelleme:

Mehmet Topal’a büyük ilgi! Ayakta alkışlandı

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Mehmet Topal’a büyük ilgi! Ayakta alkışlandı

Fenerbahçe’ye gelmeden önce formasını giydiği Valencia Kulübü’nün 100’üncü yıl kutlamaları için özel davet alan Mehmet Topal, büyük ilgi gördü.

İspanya’daki caddelerde festival havasında yapılan kutlamalarda İspanyol taraftarlar Mehmet Topal’ın yolunu kesti ve fotoğraf çektirerek imza istedi. 7 yıl sonra gittiği Valencia’da kulüp yöneticileri, eski takım arkadaşları ve taraftarların sıcak yaklaşımı ile karşılaşan Mehmet Topal, hasret gidermiş oldu. Valencia efsanelerini taşıyan otobüste yer alan Mehmet Topal ve eski takım arkadaşları şehrin en büyük caddesinden geçerken geçit töreninde binlerce taraftar tarafından selamlandı, ayakta alkışlandı.

MESTALLA AYAKTA ALKIŞLADI

Valencia festivalinde yer alan Mehmet Topal ve eski takım arkadaşlarına statta ise teşekkür anonsu yapıldı. Valencia Efsaneleri ile İspanyol Futbolu Efsaneleri’nin gösteri maçından önce binlerce futbolsever Mestalla Stadı’nda daha önce formasını giyen ve başarılarıyla tarihte iz bırakan isimleri ayakta alkışladı.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Fenerbahçe ve milli takımın başarılı ve tecrübeli ismi Mehmet Topal’ın efsaneler arasında gösterilmesi ve Valencia Kulübü’nün kuruluşunun yüzüncü yıl kutlamalarına katılması nedeniyle Valencia Kulübü Başkanı Anil Murthy ve Valencia CF Futbolcular Derneği Başkanı Fernando Giner tarafından kendisine plaket takdim edildi ve 100’üncü yıla özel çeşitli hediyeler verildi.

Öte yandan Valencia’nın 100’üncü yıl kutlamalarına Mehmet Topal’ın yanı sıra hayatta olan tüm eski başkanlar, teknik adamlar ve Valencia camiasının ileri gelenleri katıldı. Bir diğer Valencia efsanesi Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado ise davet edilmesine karşın takım idmanlarında yer alacağı gerekçesiyle organizasyona katılamadığını açıklamıştı.

SEVGİ SELİ

İspanya’da kendilerine ayrılan otelde eski takım arkadaşları ve eski yöneticileri ile hasret gideren Mehmet Topal, Valencia caddelerine çıktığı andan itibaren Valencialı taraftarların ilgi odağında yer aldı. İspanyol taraftarlar milli futbolcu ile fotoğraf çektirme yarışına girerken, aynı zamanda deneyimli oyuncudan imza istedi ve kısa bir süre sohbet etti. Mehmet Topal taraftarların hiçbirini kırmayarak kendisine gösterilen ilgiye yanıt verdi.

MEHMET TOPAL’A GELEN DAVET MEKTUBU

Valencia CF Efsaneleri ekibini ve İspanyol Futbolu Efsaneleri seçmesini bir araya getirecek özel ve anlamlı gösteri maçı için Mehmet Topal’a gelen davet mektubunda şunlar yazılıydı:

"Sevgili Mehmet, 18 Mart 2019 tarihinde Valencia Futbol Kulübünün kuruluşunun yüzüncü yılı gerçekleşecek. Bu etkinlik; kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için, aynı şekilde neredeyse bir yüzyıldır temsil ettiğimiz İspanyol futbolu için de büyük bir gurur nedenidir. Valencianismo ve İspanyol futbolu için bu kadar önem teşkil eden bu yıldönümü nedeniyle kulübümüz bilhassa 2019’un ilk çeyreğinde olmak üzere, tüm 18/19 sezonu boyunca farklı organizasyon ve aktiviteler gerçekleştirmektedir. Bunlardan bir tanesi, hiç şüphesiz, duygusallığı ve Yüzüncü yıldönümümüze yakınlığı sebebiyle, resmi takvimde bu hafta sonu için işaretlenmiş olan lig arasından faydalanarak, 24 Mart 2019 Pazar günü Mestalla’da gerçekleştirilecek olan Efsaneler Maçıdır. Bahsi geçen maç, kulübümüzün yakın tarihteki çok önemli futbolcularından oluşan Valencia CF Efsaneler ekibini ve İspanyol Futbolu Efsaneleri Seçmesini bir araya getirecek. Maçı yapacak ekiple birlikte, Valencia’mızın birinci ekibini oluşturan tüm futbolcuların, farklı sezonlarda oynamış eski Valencialıların eşi benzeri görülmemiş takımını ve şüphesiz tüm taraftarların aklında kalacak bir günün büyük kahramanlarını bir araya getirmek amacıyla o gün Mestella’da olmanızı istiyoruz. Eğer bugün Valencia CF uluslararası prestije sahip büyük bir kulüpse bu; her şeyden önce bizim formamızı giyen ve onun destanını oluşturmaya katkı sağlayan futbolcular sayesindedir. Elbette ki, sen de onlardan birisin, bu sebeple, o gün bize eşlik etmen bizim için çok büyük bir mutluluk ve onur nedeni olacaktır. Ayrıca, tüm Valencianismo için bize verdiklerin karşılığında sana bir kez daha teşekkür etmek için yegane fırsat olacaktır."

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