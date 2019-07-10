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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.07.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Mehmet Topal'a teklif yağmuru! Rotası...

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Mehmet Topal'a teklif yağmuru! Rotası...

Geçtiğimiz sezon sonunda 7 yıllık Fenerbahçe kariyerini karşılıklı anlaşarak sona erdiren Mehmet Topal'a çok sayıda transfer teklifi geliyor.

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yurtiçi ve yurt dışından çok sayıda teklif aldı.

Mehmet Topal için Süper Lig ekiplerinin yanı sıra, Arap ülkelerinden takımların ve Avrupa'nın büyük liglerinde yer alan takımların da devrede olduğunu öğrenildi. Burada Mehmet Topal'ın tercihi ise futbol yaşantısına Avrupa'da devam etmek. Kariyerini tekrardan Avrupa'da sürdürmek isteyen tecrübeli futbolcunun menajerlerinin İspanya LaLiga ve İngiltere Premier Lig'den takımlarla temas halinde oldukları ve Topal'ın tercihinin de bu iki ligden birisi olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermeden hiçbir kulüple görüşme yapmayan ve sarı-lacivertli formayı giydiği süre boyunca aldığı birçok teklifi reddeden 33 yaşındaki futbolcu, gelen çok sayıda teklif karşısında karar vermekte zorlanıyor. Mehmet Topal'ın kafasında net olan durum ise yoluna Avrupa'da devam etmek. Yapılan çok sayıda görüşmenin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor. 

SÜPER LİG'DEN DE TEKLİF YAĞIYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Medipol Başakşehir'in de dahil olduğu birçok Süper Lig kulübü de Mehmet Topal ile temas kurdu.

Yurt dışında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmaması halinde ise tecrübeli futbolcunun bu teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

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Mehmet Topala teklif yağmuru Rotası...

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