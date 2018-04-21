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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.04.2018 - 22:41, Son Güncelleme:

Mehmet Topal: Komplo olduğunu düşünüyoruz

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Mehmet Topal: Komplo olduğunu düşünüyoruz
MEHMET TOPAL

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Beşiktaş derbisiyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Saha içinde oyuncuların arasında bir problem olmadığını söyleyen Topal, "İlk maçtaki 2-2'lik sonucun vermiş olduğu bir avantaj vardı. Maç iyi de başladı. Saha içinde centilmence maç geçiyordu. Biz de avantajı en iyi şekilde kullanmak istiyorduk. Oyuncular arasında kötü bir şey yoktu ama anlamsız bir şekilde kimsenin istemediği olaylar yaşandı. Rakibin 10 kişi kalmasıyla, hem oyun avantajı, hem skor avantajı bizdeydi. Tabii ki bu yaşanan olaylar saha içindeki bizleri çok üzdü. Bu olayı çıkartanların gerçek Fenerbahçe taraftarı olduğunu da düşünmüyorum. Bunlar gerçekten Fenerbahçeli değiller. Çünkü gerçek Fenerbahçeli taraftarlar, asla böyle bir şey yapmaz. Burada bir komplo olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"İLK MAÇTA BENİM DE KAFAM YARILDI AMA BİZ SAHADA KALDIK"

Sezon başından bu yana takım halinde emek gösterdiklerini söyleyen deneyimli futbolcu, "Takım halinde sezon başından beri vermiş olduğumuz bir emek var. Tamamen avantaj bizdeyken, bu tür olaylara maruz kalmak; hem bizi hem de camiamızı çok üzdü. Bizler her zaman saha içinde kalmalıyız. Saha içinde olan, saha içinde kalır. İlk maça bakacak olursak benim de kafama bir taş geldi. Kafam yarıldı ama biz her zaman saha içinde kalmaya gayret gösterdik. Bu konularda en çok canı yanan bir takım varsa, o da Fenerbahçe'dir. Bu tür şeylere çok maruz kaldık. Sahaya atılan yabancı maddeleri her zaman gizli bir şekilde hakem hocalarımıza verip, üstünü kapatıp; bazı şeylerin önüne geçmeye çalıştık. Profesyonelce işimizi yapmaya çalıştık. İnşallah bu oyunu yapanlar en kısa zaman içinde yakalanırlar ve bu durum çözülür" ifadelerini kullandı.

"HÜKMEN OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Mücadelenin hükmen Beşiktaş lehine sonuçlanacağını düşünmediğini belirten Mehmet Topal, şöyle konuştu:

"Vermiş olduğumuz çok büyük emekler var. Herkesin adaletli olmasını bekliyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor. Hükmen 3-0 olacak gibisinden. Ben kesinlikle böyle olacağını düşünmüyorum. Hükmen 3-0 olacak, çok çok çok kötü şeyler olmadı. Atılan maddeler falan bunlar istemediğimiz şeyler ama dediğim gibi bizler de bu olaylara çok maruz kaldık. Eğer bu tip bir durum olacaksa, Türkiye'de hiçbir maç oynanmaz. Her maç ertelenir. Herkesi sağduyulu ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Adalet neyse, inşallah en doğru kararı verirler."

"HAKEME 'OLAYLARI ATEŞLEMEYELİM' DEDİM"

Maçın hakemi Mete Kalkavan ile arasındaki diyaloğu aktaran deneyimli oyuncu, "Saha içinde Mete hocaya kendim de söyledim. Söylediğim için gönül rahatlığıyla buradan da söyleyebilirim. Mete hoca birkaç defa oyunu durdurdu. Birkaç defa ikaz yaptırmak zorunda kaldı. Ben de 'Hocam sakin olun. Bizde bu tür şeylere maruz kaldık. Daha çok olayları ateşlemeyelim' diye kendisine söyledim. Aslında Mete hoca biraz daha soğukkanlı davranabilirdi. Tabii o da ister istemez oyuncuları korumaya çalışıyor ama bazı hamleler, bazı müdahaleler biraz erken oldu diyebilirim. Tamamen adalet bekliyoruz. Herkesi vicdanlı karar vermeye davet ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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