Mehmet Topal en az 2 hafta yok
Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Mehmet Topal'ın sahalardan en az 2 hafta uzak kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin dün akşam Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Topal'ın sol üst arka adalesinde kısmi yırtık olduğu belirtildi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, 54'üncü dakikada baldırının çekmesi nedeniyle saha kenarıda geldi. Sağlık heyetinin kontrolünün ardından Topal oyuna devam edemezken, yerini Mehmet Ekici'ye bırakmıştı.
Süper Lig'deki mücadelenin 54. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan sarı-lacivertli futbolcunun en az iki hafta forma giyemeyecek.
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