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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
04.09.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Mehmet Sepil: “Zamanımı Göztepe için harcıyorum, stadyum..."

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin başkanı Mehmet Sepil, taraftarların eleştirilerine cevap verdi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin başkanı Mehmet Sepil, kulübün sosyal medya hesabından gündemi değerlendirdi.

Taraftarların merak ettiği konulara değinen Sepil, taraftarların eleştirilerine de cevap verdi. "Göztepe’ye küstü" yorumlarına üzüldüğünü belirten Göztepe Başkanı, “Hiçbir Göztepe başkanının camiasına küsme hakkı yoktur. Başkan olduğum süre boyunca ilk günkü heyecanımla çalışmaya devam edeceğim. Göztepe’nin tek desteği yine kendisidir. Kulübü ayakta tutan camianın kendi içindeki birlikteliğidir. Eğer böyle bir kopukluk olduysa benim görevim bu kopukluğu gidermek. 3-4 sene önce taraftarlarla maça giderken yaşadığım heyecanımla şimdiki heyecanım aynı” ifadelerini kullandı.

“Zamanımı Göztepe için harcıyorum”

"Kendi ayakları üzerinde duran bir Göztepe oluşturmak için mücadele ediyoruz" diyen Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İleride Göztepe’yi istediğim gibi bırakamazsam, olası zor günlerde diğer takımlara yapılan yardımlar yapılmayacak. Bizim geleceğimiz altyapımız ve stadımız. Bütün bunlar bittiğinde Göztepe çok fazla finans açığı olmadan sonraki yıllarda kendini yürütebilecek bir kulüp bırakmak istiyoruz. O yüzden hepimiz birlikte hareket etmeliyiz. Alınan kötü sonuçlar camiayı bu kadar umutsuzluğa itmemeli. Herkes şundan emin olsun ki elimden geleni yapıyorum ve zamanımın büyük çoğunluğunu Göztepe için harcıyorum.”

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"Stadyum ikinci yarıya hazır"

Yapımı devam eden stadyumun ligin ikinci yarısına yetişeceğini tekrarlayan Göztepe Başkanı, “Normal şartlar altında stadın ikinci yarının ilk maçına yetişmesi mümkün görünüyor. Türkiye’nin en güzel stadı ve İzmir’in buluşma noktası olacak. Öte yandan stadyum, Göztepe’nin geleceğini şekillendirecek. Bize böyle bir stadı yaparken birçok engelle karşılaştık. Bu engellerin aşılmasında her zaman yanımızda olan Binali Yıldırım’a tekrar teşekkür ederim” dedi.

“Çalışmaya devam edeceğim”

Göztepe için elinden geleni yapmaya devam edeceğinin altını çizen Mehmet Sepil, “İzmir’e sadece Göztepe’yi layık olduğu yere getirmek için geldim. Türkiye’de Göztepe başkanı olduktan sonra ticari bir faaliyete girmedim. Çünkü Göztepe’den faydalanmak için burada değilim. Göztepe’nin tarihine baktığımızda bizim başarılı olduğumuz devirlerin hepsinde birliktelik görüyoruz. Taraftarımızdan tek isteğim birlikte hareket edelim. Hayal ettiğimiz Göztepe için elimden geleni yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.

“Kadroyu gençleştirdik”

Bu sezon kadroyu gençleştirdiklerini belirten Göztepe Başkanı, “Geçen seneki kadronun büyük bölümünü değiştirmedik. Mevcut kadroya genç oyuncularla takviye yapmak istedik. Batuhan, Hüseyin, Veli ve yaşı fazla olsa da Murat'ı aldık. Altyapımızdan Ege ve Yusuf’u A takıma çıkardı. Çok başarısız bir 3 hafta geçirdik. Başarısızlık sadece puana yansımadı, oyunumuz da hiçbirimizi mutlu etmedi. İzlemek istediğimiz Göztepe'yi göremedik. Onun üzerine kadroya takviye yaptık. Türkiye'yi iyi bilen, takımlarda oynamış hazır futbolcuları tercih ettik” dedi.

Mehmet Sepil: “Zamanımı Göztepe için harcıyorum, stadyum...

Mehmet Sepil: “Zamanımı Göztepe için harcıyorum, stadyum...

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