Mehmet Sepil: "Üst üste üçüncü galibiyet harika."

Mehmet Sepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün mağlup ettikleri Atiker Konyaspor'un çok diri ve iyi bir takım olduğunu, aldıkları galibiyetin de büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bu galibiyetle rahatladıklarını ve sıralamada üstlere doğru bakmaya başladıklarını aktaran Sepil, şöyle konuştu:

"Lig uzun bir maraton. Şunu gördük, geçen seneki gibi bir lig olacak. Herkes herkesi rahatlıkla yenebiliyor. Yukarılarda yer aldıkça herkes karşımıza daha hazırlıklı çıkacak. Maçlarımızda çok asılacaklar. İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Dün en önemli şey, işin mücadele tarafıydı. İnanılmaz bir mücadele verdiler. Giren herkes çok özverili oynadı, fiziksel olarak mükemmeldik. Üst üste üçüncü galibiyet harika. Yolumuza devam etmeye çalışacağız."



- "Tam kafamdaki Göztepe'yi seyrettim"

Sepil, sarı-kırmızılı takımı izlerken büyük zevk aldığını belirterek, "Atiker Konyaspor karşısında maçın en az 60 dakikasında tam kafamdaki Göztepe'yi seyrettim. Her yerde topa basan bir ekiptik. Hocamız da takımı çok iyi hazırlamış. Belli ki kampı iyi geçirmişler. Fiziksel olarak maçın sonunda bizim oyuncular daha diri kaldı." ifadelerini kullandı.

Göztepe taraftarının her zamanki gibi mükemmel olduğunu aktaran Sepil, "Onlar Türkiye'nin en güzel taraftarı. Dün de yağmura rağmen bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.



- "Kabiliyetini kimse sorgulayamaz"

Mehmet Sepil, Göztepe'de sergilediği performansla dikkati çeken Yasin Öztekin için övgü dolu ifadeler kullandı.

Sezon başında kadroya kattıkları Yasin Öztekin'in Göztepe'ye geldiğinde, "Kendimi futbol dünyasına bir daha göstereceğim." dediğini anlatan Sepil, "Onu yapıyor. Kabiliyetini kimse sorgulayamaz. Önemli olan devamlılığıydı. Şu anda devamlılık mükemmel. Ben milli takım hocası olsam, hiç düşünmeden Yasin'i çağırırım." açıklamasında bulundu.



- Son 3 maçta aynı ilk 11

Ligde Atiker Konyaspor'u yenerek üst üste üçüncü toplamda ise dürdüncü galibiyetini elde eden Göztepe, geride kalan 7 haftada topladığı 12 puan, maç fazlası ve averajla 4. sırada yer alıyor.

Son 3 haftada aynı ilk 11'i sahaya süren teknik direktör Bayram Bektaş, 4 savunma oyuncusuna ise 7 maçta da başlangıç kadrosunda görev verdi.

Sarı-kırmızılı ekipte defansta forma giyen Adama Traore, Lamine Gassama, Titi ve Wallace Reis'in yanı sıra Halil Akbunar da tüm maçlarda ilk 11'de yer aldı.

Öte yandan, Atiker Konyaspor maçına kadar yabancı oyuncularından skor katkısı alamayan sarı-kırmızılı ekipte, dünkü maçta birer gol atan Cameron Jerome ve Andre Castro, Göztepe'nin bu sezon gol atan ilk yabancı futbolcuları oldu.

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