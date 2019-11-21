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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.11.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Mehmet Sepil: Süper Lig kulüpleri olarak kendimizi şanslı görüyoruz.

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Mehmet Sepil: Süper Lig kulüpleri olarak kendimizi şanslı görüyoruz.

Göztepe Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Uluslararası Futbol Ekonomi Formu’nda konuştu.

Göztepe Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Uluslararası Futbol Ekonomi Formu’nda açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen organizasyonun milli takımın yakaladığı başarının ardından olmasının çok iyi denk geldiğini ifade eden Mehmet Sepil, "Bugünkü toplantı güzel bir zamana geldi. Moralin çok yüksek olduğu noktada oldu. Milli takımı çok önemli bir başarı kazandı. Esasında bu başarıyı dikkatle izleyip, sebeplerini de doğru koymamız gerekiyor. Bu başarı, baktığımız da aynı zaman kalıcı başarı olmanın özelliklerini taşıyor. Takım yapısına baktığımızda oradaki genç oyunculara, ağabeylik yapan diğer oyunculara baktığımızda bu başarının Türk futbolu için önemli bir milat olabileceğini düşünüyorum. Kulüpler Birliği olarak aynı başarı gösterdiğimizi söyleyemeyiz. Realist olarak bakarsak, son 2 yıl içinde Milli takımın gösterdiği başarıyı gösteremedik. Bunun sebepleri bellidir. Bunun sebebi futbolun ekonomik olarak bulunduğu durumdur" diye konuştu.

"KULÜPLER OLARAK BU SÜRECİN FARKINDAYIZ"

Kulüpler Birliği olarak sürecin farkında olduklarını da değinen Sepil, "İyi olan haber şu. Biz kulüpler olarak bu sürecin farkındayız. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yardımıyla birlikte bunu engelleyecek, kulüpleri ekonomik olarak doğru taşıyacak tedbirleri kulüplerin ortak arzusuyla birlikte aldık. Geçen sene lisans talimatı için TFF ile bir çalışma yaptık. Gelir ve giderlerin değerlendirileceği bir noktaya gittik. Kulüpler olarak düzeltmemiz gereken şeyler için bir başlangıç yaptık. Önümüzde yapmamız gereken çalışmalar var. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği olarak sıcak bir ilişki kurup bunu yöneteceğiz. Biz ülke olarak çok şanlıyız. Futbola baktığımızda, yeni bir federasyon başkanımız var. Bakanımız belki çok uzun yıllardır bakan değil, ama sporun önemli noktalarında büyük hizmetler verdi. Cumhurbaşkanımızın futbola olan ilgisi çok büyük. Süper Lig kulüpleri olarak kendimizi şanslı görüyoruz. Günlük sorunları veya eğer birlikte çalışırsak daha yapısal sorunlar varsa doğru teşhisler koyarak, en uygun şekilde çalışmaya hazırız. Konferansın Türk sporu için yararlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Mehmet Sepil: Süper Lig kulüpleri olarak kendimizi şanslı görüyoruz.

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