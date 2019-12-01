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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
01.12.2019 - 00:31, Son Güncelleme:

Mehmet Sepil: "Kalp krizi geçirtecek bir maçtı"

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Mehmet Sepil: "Kalp krizi geçirtecek bir maçtı"

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe beraberliğinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından, "İçerde Ali Koç başkana dedim. Başkana kalp krizi geçirtecek bir maçtı. İyi bir maç oldu. Biz yenmek için çıktık. Fenerbahçe'nin zaten kazanmaya ihtiyacı vardı. İki tarafın da istediği olmadı. Oldukça enteresan bir maç oldu. Biz iyi oynadık, Göztepe'nin oynadığı oyundan, gösterdiği dirençten memnunum.Önümüzde 4 hafta var daha iyi olacağız. Futbolun içinde gerginlikler oluyor. İkinci yarıda tribündeki gerginliğe Ali başkan da ben de müdahale ettik. Yurt dışında da bu kadarı oluyor. O kadar büyütmeyelim. Ön tarafta Fenerbahçeliler oturuyordu Ali Başkan onları sakinleştirmek için gitti. İki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Stres içinde bir maçtı ama maç sonunda sarılıp birbirimizi tebrik ettik" dedi.

Ali Koç ve Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik
Ali Koç ve Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik
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