Mehmet Sepil: "Artık bitiyor, evimize dönüyoruz..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMehmet Sepil: "Artık bitiyor, evimize dönüyoruz..."
GeriFutbol Mehmet Sepil: "Artık bitiyor, evimize dönüyoruz..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
22.10.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Mehmet Sepil: "Artık bitiyor, evimize dönüyoruz..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, inşaat çalışmaları devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Stadın Göztepe camiası için çok önemli olduğunu ve bir eksikliğin tamamlanacağını belirten Sepil, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Göztepe camiası için hep bir şeyimiz noksandı. Eviniz yok. Onun için 'Evimize dönüyoruz' diyoruz. Artık bitiyor. İnşaatta tabii ki her zaman sürpriz oluyor ama şu an gözüktüğü kadarıyla ikinci yarının ilk maçını stadımızda oynayacağız. Dolayısıyla stadımızın açılışını, ikinci yarıda yapabileceğimizi görüyoruz."

Sepil, o karşılaşmada seyirciyle oturacağını aktararak, "Çünkü benim için locada seyredilecek bir maç değil. Seyirciyle beraber olacağım. Stada bakarsanız zaten, statla tribünler çok yakın. İlişki muazzam. Yani burada oynayacak takımlar, karşılarında çok zevkli, seyircisiyle ve camiasıyla bütünleşen bir takım görecek." diye konuştu.
Vatandaşların yürüyüş yapabileceği stat çatısındaki ilk yürüyüşün kasım ayı içinde, projeye çok destek veren AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştireceklerini anlatan Sepil, stadın adı gibi bir yaşam merkezi olacağını kaydetti.

Göztepede Sanneh kayboldu
Göztepe'de Sanneh kayboldu

- "95 yıl bekledik"

Başkan Sepil, Beşiktaş karşılaşmasıyla sadece stadı açacaklarını ancak yaşam merkezinin bitmesinin biraz daha zaman alacağına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bütün her şeyin oturması zaman alacak. Yaşam merkezini de faaliyete geçmesiyle büyük bir açılış yapacağız. Herkes soruyor 'Kim gelecek, kim gelecek?' diye. Onu sürpriz bırakalım şimdilik. Bunu önümüzdeki sezon başlamadan yapmayı planlıyoruz. Stat için 95 yıl bekledik."

- Buluşma noktası olacak

Stadın 24 saat canlı olacağını, bünyesinde geniş sosyal alanları ve bir oyuncak müzesini de barındıracağını dile getiren Sepil, stadın İzmirlilerin buluşma noktası haline geleceğini söyledi.

Mehmet Sepil, daha önce süpermarket olan yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda taraftar meydanının yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Burası haftanın 7 günü kullanılacak bir yer haline getirilecek. Burayla ilgili çok ciddi projelerimiz var ama şunu söyleyeyim, bizim neslimiz mesela İzmir deyince aklına ne gelirdi? İzmir’in saat kulesi gelirdi. Şimdi ileride ben şunu garanti ediyorum, İzmir deyince insanların aklına buradaki yaşam merkezi gelecek. Yani o kadar bir cazibe alanı haline geleceğine inanıyorum, tabii bunlar da zaman içinde olacak."

Taraftar Meydanı ile ilgili olarak Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le sürekli görüşme halinde olduklarını kaydeden Sepil, çok güzel bir proje hazırlamak için çalıştıklarını ifade etti.

- Kapasite

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Almanya'daki ayakta maç izleme heyecanının stattaki atmosferi tamamen değiştirdiğini, Türkiye'de de bunu sağlamak için 6222 sayılı kanunda değişiklik yapıldığını hatırlattı.

Bunun için çok uğraştığını, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan ve Mahmut Atilla Kaya ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bir görüşme yaptıklarını aktaran Sepil, şu değerlendirmede bulundu:

"Onun da talimatıyla bunu yapmak mümkün oldu. Şimdi bildiğimiz Galatasaray, birçok seyircisine güvenen kale arkasındaki kapasitesini artırınca dolduracağına inanan takımlar da bu konuda müracaatlarını yapıyor. Tabii bu hemen otomatik uygulanmıyor. Şu an kanun çıktı. Biz bununla ilgili müracaatlarımızı yaptık, umarım ki stadın açılmasına bunu yetiştirebileceğiz. Dolayısıyla esasında bu kanun şunu diyor; herkesi ayağa kaldırırız locadakiler de dahil stadın kapasitesini iki katına çıkartırız."

Mehmet Sepil: Artık bitiyor, evimize dönüyoruz...

Mehmet Sepil: Artık bitiyor, evimize dönüyoruz...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Altınordu ile MEB arasında iş birliği protokolü!
Marius Sumudica: "Taraftarımızdan özür diliyoruz, kısa zamanda..."
Trabzonspor-Krasnodar maçının biletleri satışa sunuldu
Göztepe'de Sanneh kayboldu