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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.07.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Mehmet Sekmen: "Bu sene 1. Lig'de mücadele edeceğiz ama hedefimiz yine Süper Lig'e çıkmak"

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Mehmet Sekmen: "Bu sene 1. Lig'de mücadele edeceğiz ama hedefimiz yine Süper Lig'e çıkmak"

Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, taraftar ve teknik heyetiyle yeniden Süper Lig'e yükselmek için kenetlendi.

Bir zamanlar mavi-beyazlı formayla ter döken teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yeni sezona hazırlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kadrosunu güçlendirerek yeniden Süper Lig kapısını aralamak istiyor.

Mehmet Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geçen sene yaşadığı birtakım olumsuzluklar nedeniyle Süper Lig'den düştüğünü söyledi.

Yollarına Spor Toto 1. Lig'de devam edeceklerini anımsatan Sekmen, "Geçen yıl Video Hakem Uygulaması (VAR) sistemi birçok takıma fayda sağladı ama bize olumsuz yansıdı. Hakem hatalarını da işe katarsak 15 puana yakın kaybımız oldu." diye konuştu.

- "Hedefimiz Süper Lig"

Sekmen, Spor Toto Süper Lig'de yaşadıkları olumsuzlukların kendilerini yıldıramayacağını ifade ederek, hedeflerini her zaman yüksek tuttuklarını dile getirdi.

Süper Lig'e yeniden yükseleceklerine inandıklarını aktaran Sekmen, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hedefi hiç bir zaman bitmeyecek. Bu görevde bulunduğum sürece hedefimiz Süper Lig'dir. Bu spordur ve sporda zaman zaman haksız kararlarla karşılaşabilirsiniz. Aslında bu olmamalı ama maalesef elde değil. Bu sene 1. Lig'de mücadele edeceğiz ama hedefimiz yine Süper Lig'e çıkmak." ifadelerini kullandı.

Mavi-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Muzaffer Bilazer'in görevine başladığını hatırlatan Sekmen, Bilazer ile yeni bir döneme girdiklerini ve gelecek sezon için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Mehmet Sekmen: Bu sene 1. Ligde mücadele edeceğiz ama hedefimiz yine Süper Lige çıkmak

Teknik ekibe güvenlerinin tam olduğunu ifade eden Sekmen, şunları kaydetti: 

"Gerek alt yapı, gerekse diğer takımlardan olmak üzere kendini yetiştirmiş genç ve yetenekli futbolcularla yeni takımı kuracağız. Bizim de güçlü bir kadromuz var ve bizde kalan futbolcularla da yolumuza devam edeceğiz. Biz bu niyetle yola çıkıyoruz ve netice ne olur bilmiyorum ama hedefimiz her zaman Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkması, orada kalıcı konuma gelmesini sağlamak."

- "Seyircimiz aynı aşkla takımlarına desteğini sürdürecek"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğuna işaret eden Sekmen, bir çok kulübün böyle bir seyirci kitlesine sahip olmadığını anlattı.

Yeni sezonda taraftardan destek bekleyen Sekmen, şöyle devam etti:

"Erzurum, taraftar olarak takımına büyük destek veren bir şehir. Bugün birçok Süper Lig takımının seyircisi çok yokken Erzurumspor sonlarda olmasına rağmen soğuk havada bile 20-25 bin seyircisiyle top oynamıştır. İnanıyorum ki seyircimiz aynı aşkla takımlarına desteğini sürdürecek ve arzuladığımız güzel sonuçları alacağız. Bizde yılmak yok, aynı azim ve gayretle hem şehrimize hizmet edeceğiz hem de spora, kültüre ve sanata olan desteğimizi sürdüreceğiz."

Mavi-beyazlı ekibin tesis ve imkan yönünden oldukça iyi durumda olduğuna değinen Sekmen, kulüp borcunun ise yok denecek kadar az olduğunu sözlerine ekledi. 

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