Mehmet Şanlı kimdir, kaç yaşında?
Mehmet Şanlı’nın hayatı son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Yaşadığı psikolojik sorunların ardından Atatürk Havalimanı'nda yaşamaya başlayan genç basketbolcu Mehmet Şanlı’nın yaşı, eğitimi ve kariyeri merak ediliyor. Peki Mehmet Şanlı kimdir?
Mehmet Şanlı, 1995 yılında İzmir Konak’ta dünyaya geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe takımlarının alt yapısında basketbol ile tanıştı. 12 yıl önce annesini trafik kazasında kaybetti ve bu olaydan sonra ufak bir depresyon yaşadı. 2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe Ülker altyapısında oynayan Mehmet Şanlı daha sonra sarı lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sakarya´da düzenlenen ve Fenerbahçe Ülker`in 2. Bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası`nda 9.5 sayı-12.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A takımı formaları giymişti. Ailesi ve yakınları tarafından açıklandığına göre NBA San Francisco'da forma giymek istediğini ve bunu saplantı haline getirdiğini bu nedenle psikolojisinin bozulmasının ardından psikolojik tedavi gören Mehmet Şanlı bir süre ilaçlarını kullanmış ancak ilaçlarını almayı bıraktıktan sonra pasaportunuda alarak Amerika'ya gitmek için havaalanına gitti. Yaklaşık 3 aydır havalanında yatıp kalktığı açıklanan Mehmet Şanlı için Türkiye Basketbol Federasyonu devreye girdi ve kendisine maaş bağlanmış ve bir ev verdi.
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