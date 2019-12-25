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Futbol
Spor Arena
25.12.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Mehmet Özdıraz ve Murat Yılmaz Eyüpspor'da

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Mehmet Özdıraz ve Murat Yılmaz Eyüpspor'da

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor, iki flaş transfere imza attı.

TFF 2. Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Eyüpspor'da kadroda değişimler yaşanıyor.

Eflatun sarılı ekip, Mehmet Özdıraz ve Murat Yılmaz'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Eyüpspor'dan yapılan bilgilendirmede, Özdıraz için "Kulüp Başkanımız Murat Özkaya'nın şirketinde gerçekleşen görüşmede 28 yaşındaki Orta Saha oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Futbolcumuza Eflatun Sarılı formayla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gol kralı Murat Yılmaz için ise "Geçtiğimiz sezonun Gol Kralı, 31 yaşındaki Santrfor oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Futbolcumuza Eflatun Sarılı formayla başarılar dileriz." şeklinde bir açıklama geldi.

İmza töreninde Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız da hazır bulundu.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...

MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Mehmet Özdıraz ve Murat Yılmaz Eyüpsporda

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