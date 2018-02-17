Mehmet Özdilek'ten, Şenol Güneş sözleri... O an neler oldu!
1-1 biten Konyaspor, Beşiktaş maçı sonrası en çok konuşulan konu Mehmet Özdilek ile Şenol Güneş arasında yaşananlardı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, orta sahaya gelmiş ve Konyasporlu futbolcularla hocaları Mehmet Özdilek'e elleriyle işaret ederek, "Hakeminizi alkışlayın" dediği iddia edilmişti...
O an yaşananları Mehmet Özdilek'e sorduk... Konyaspor Teknik Direktörü ise olayın fazla büyütülmemesi gerektiğini ifade etti ve şunları söyledi...
- O görüntü için üzgünüm. Böyle bir polemiği konuşmak benim için çok zor. Şenol Güneş, Milli Takım'da ve ve bir çok süper Lig kulüplerinde başarıyla görev yapmış büyüğümüz, ağabeyimizdir.
- Belki o an psikolojik bir durum yaşandı. Ben üstünde durmuyorum. Bizler örnek insanlarız. Maç skorunun etkisiyle teknik adam ve futbolcular bazen sıkıntıya girer.
- Şenol Güneş hocamız her zaman bizlerin büyüğüdür. Benim de büyüğümdür. Bu konuyla ilgili başka bir şey konuşmak istemiyorum.
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