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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
19.10.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Mehmet Özdilek: "Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağımıza inanıyorum..."

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Mehmet Özdilek: "Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağımıza inanıyorum..."

Süper Lig’de 7 haftada 8 puan toplayan ve son olarak deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 5-1 yenilince Yücel İldiz’in yerine teknik direktör Mehmet Özdilek’i dümene geçiren Yukatel Denizlispor, yarın evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Stadı’nda Fırat Aydınus’un yöneteceği karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Yeşil-siyahlılarda milli arada göreve getirilen Mehmet Özdilek ilk sınavına çıkacak.

Denizlispor’da sakatlığı süren golcü Hugo Rodallega mücadelede forma giyemeyecek.

Teknik direktör Mehmet Özdilek, Fenerbahçe’yi yenecek güçte olduklarını söyledi.

Milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Yeni bir sayfa açmak istiyoruz. İyi hazırlandık, rakibimizi iyi analiz ettik. Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağımıza inanıyorum" dedi. Başkan Ali Çetin de teknik ekip ve futbolculara güvenenin tam olduğunu dile getirdi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 400, kapalı D-B üst 350, A-E üst ve alt 250, maraton ve aile tribünü 200, kale arkası ile misafir tribün ise 100 TL olarak belirlendi.

DENİZLİSPOR muhtemel 11'i şu şekilde...

Stackhowiak- Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Murawski, Olcay, Zeki, Barrow, Sackey, Estupinan

Mehmet Özdilek: Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağımıza inanıyorum...

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