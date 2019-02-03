Mehmet Özdilek: “Özgür hocanın yönettiği maçı sabaha kadar oynasak kazanamazdık”

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMehmet Özdilek: “Özgür hocanın yönettiği maçı sabaha kadar oynasak kazanamazdık”
GeriFutbol Mehmet Özdilek: “Özgür hocanın yönettiği maçı sabaha kadar oynasak kazanamazdık”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
03.02.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Mehmet Özdilek: “Özgür hocanın yönettiği maçı sabaha kadar oynasak kazanamazdık”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Özdilek: “Özgür hocanın yönettiği maçı sabaha kadar oynasak kazanamazdık”

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından iki teknik adam açıklamada bulundu.

Stresli bir maçı kazandıklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Çok zor bir maçtı. Biz teknik ekip ve oyuncular olarak bu stresli maça iyi hazırlanıp çıktık. Zor şartlarda oynandı müsabaka. Saha koşulları zaman zaman oyuncular ayakta durmakta, pas hataları yapıldı. Zor deplasmandı bizim için. Erzurumspor transferlerle daha iyi ilerliyor. Yeni gelen oyuncuları adapte olamadı. Bu bizim için avantajdı. Bugün çok iyi dakikada golü bulduk. İlk yarı yaptığımız hatalar vardı. Erzurumspor da iyiydi. İyi oynayan bir takım vardı karşımızda. Golün dakikası çok önemliydi. Altın değerinde 3 puan aldık. İlk defa 3 maçlık bir seri yakaladık. Bundan sonrada böyle devam etmek istiyoruz. Kendi sahamızda oynayacağımız Antalya maçına hazırlanacağız. Yenilenen takım sürecinde 3 maçı kazanmak çok önemliydi" diye konuştu.

Özdilek: "Birileri bu hakemlere dur desin"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek’te maçla ilgili yorumunun olamayacağını ifade ederek, maçın hakeminin eleştirdi.

Özdilek, “Bugün biz kazanamazdık. Özgür hoca oyun içinde yaptığı tutumla biz sabaha kadar oynasak yenemezdik. Hakem bütün takımın bütün şehrin kaderiyle oynuyor. Özgür hocanın bütün maçlarına bakın soru işareti. Devamlı düt düt. Biz basket maçı oynamıyoruz. Kaybettik, vazgeçmeyeceğiz. Birileri bu hakemlere artık dur desin. İlk devrede iki dakika uzatma gösteriyor 45 saniye oynatıyor. Hangi bir hatasının söyleyeyim. Sen futbolu bilmiyorsun da ben biliyorum Özgür hoca. Hakemle ilgili ben konuşsam bu bana ceza olarak döner. Mağlup olalım ama bizi oynatın. Bu taraftara yazık. Bu şehrin kaderiyle oynamayacak hakem. Çok stresli ve gergin maçtı. Sabırlı oynamamız önemliydi, öylede oynadık. Devre arası oyuncular gergin girdi içeri. Bizi oynayarak yenen her takıma saygımız sonsuz ama böyle mağlubiyeti hazmedemiyoruz” diye konuştu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 150Roma - Milan
    1
    2,5Üst
    1,50
    12746kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Akatlar'da kazanan Beşiktaş!

Premier Lig'de DEV MAÇ! Manchester City'nin iddaa oranı şaşırttı...

Hatayspor, lider Denizlispor ile yenişemedi!

Elazığ'da gol sesi çıkmadı! Giresunspor 1 puanı kaptı...