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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.11.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Mehmet Özdilek: “İstikrarlı bir grafik çizgisiyle..."

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Mehmet Özdilek: “İstikrarlı bir grafik çizgisiyle..."

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, deplasman yolculuğu öncesi takımım durumuna, lige ve Gaziantep maçına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kısa bir süre önce Denizlispor’un başına geçtiğini ve bu yüzden oyun anlamında takımın bir geçiş sürecinde olduğunu hatırlatan Özdilek, “Geçiş süresindesiniz bir anlayışı değiştirmeye çalışıyorsunuz, bir felsefeyi değiştirmeye çalışıyorsunuz, bunun için çalışmak zorundasın, biz de çalışıyoruz. Ama biz o değişimin, gelişimin o birlikte oynamanın geçmişe nazaran çok daha öne gittiğini ifade edebilirim. Bunun kamuoyunda zaten geri bildirimi, taraflı, tarafsız herkes bize ifade ediyor. Bunu hep söylüyorum iyi oyunu skorla birleştirmek, bu geçiş süreçlerinde çok önemlidir, çok değerlidir” dedi.

“İstikrarlı bir grafik çizgisiyle yolumuza devam etmek istiyoruz”

Geriye dönük karşılaşmalara bakıldığı zamanda takımın belki oynadığı maçlarda 1-2 puan alabileceğini ancak bunu başaramadıklarını da itiraf eden Mehmet Özdilek şunları söyledi:

“Bakıldığı zaman şunu da çok göz ardı etmeyelim, çok zor bir periyottan geçiyoruz bu değişim sürecinde. Belki 1 puan, 2 puan daha alabilirdik, bunu başaramadık, genel istikrar anlamında bakıldığı zaman bu ligde çok dalgalanmanın olduğu birçok takımın bu dalgalanmayı yaşadığı görüyoruz. Biz en azından bu dalgalanmayı çok yaşamadan istikrarlı bir grafik çizgisiyle yolumuza devam etmek istiyoruz.

Yine söylüyorum uzun bir maraton, bu maratonda çok dalgalanmalar olacaktır. Ama siz ne yaptığınızı biliyorsanız, bu dalgalanmadan çok fazla etkilenmiyorsanız uzun vadede yolunuzun çok doğru olduğunu söyleyebilirim.”

“Ben bu tür müsabakalardan çok ürkmem”

Lig arasına yaklaşıldığı ve Başakşehir, Trabzonspor gibi takımlarla maçlarının kaldığının hatırlatılması üzerine ise Özdilek, hiçbir zaman rakiplerinden korkup, ürkmediklerini dile getirdi.

Mehmet Özdilek, “5 lig maçımız var. Bunun 2’si içeride 3’ü dışarıda bu periyoda herkes giriyor, bu maçlar oynanacak. Yani ben bu tür müsabakalardan çok ürkmem. Çünkü bunların konsantrasyonu ve ciddiyeti oyuncu tarafından da algılanır, bilinir. Dolayısıyla biz her maça aynı anlayışı ve ciddiyeti oyuncuya aktarmaya çalışıyoruz. Ama hepsine peyderpey bakacağız. Bugün itibari ile 3 hafta sonra sonrakini konuşursak çok sağlıklı gelmiyor bana, bizim için en önemli müsabaka bu hafta oynayacağımız Gaziantep müsabakası olacak” diye konuştu.

 

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