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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
09.02.2019 - 19:09, Son Güncelleme:

Mehmet Özdilek: "Hak ettiğimiz 1 puanı aldık"

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Mehmet Özdilek: "Hak ettiğimiz 1 puanı aldık"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, M. Başakşehir karşısında galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi. 

BB Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “En büyük övgüyü oyuncularımız hak ediyor. Bizim daha fazla ihtiyacımız vardı. İlk devre bir bocalama yaşadık. Lidere karşı oynuyorsunuz. Kendi oyuncumuzla golü buldular. Pozisyonlarımız var, golümüz var, kaçırdıklarımız var. İkinci yarıda baskılı oynarken rakibimize bıraktığımız pozisyonlar var. Genel olarak baktığımız zaman galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz. Bu haftaki maç gelecek adına önemliydi. Ne kadar güçlü olduğumuzu sahada gösterdik. Moral kazandık. İşimiz bitmedi, daha 13 hafta var. Gelecek hafta Sivassspor maçını kazanmak zorundayız. Rakipten 5 km fazla koşmuşuz. Hak ettiğimiz 1 puan aldık. Bunu önümüzdeki hafta ile desteklememiz lazım” diye konuştu. 
Mehmet Özdilek ayrıca karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır’ı gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti. 

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