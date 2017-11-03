"Mehmet Özdilek eksiklerimizi giderdi"

Başkan Yılmaz'ın açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

'MEHMET ÖZDİLEK EKSİKLERİMİZİ GİDERDİ!'

"Pazar günü maçımız var takımımız İstanbul'dan direkt Sivas'a uçacak. Hoca değişikliğinden sonra hem ligde bir hava yakaladık hem de Salzburg maçından beraberlik aldık. Bu sonuçla beraber içerde oynayacağımız Marsilya maçı büyük bir önem kazandı. Dün iyi oynadık, ilk maçta ise Salzburg bizden iyiydi. Hocamızın ufak tefek dokunuşlarıyla takımımız daha iyi oynamaya başladı. Bazı eksiklerimiz vardı ve Mehmet Özdilek bunları giderdi, takımımızın özgüveni yerine geldi"

HEDEF MARSİLYA MAÇINDA GALİBİYET!

"Marsilya maçında 42 bin taraftarımızla beraber iyi bir sonuç alacağız. Bir beraberlik bile bizim için iyi olabilir. Avrupa'da aldığımız her puanı önemsiyoruz, ülkemizin puanına da katkı yapmak istiyoruz. Kupada rakibimiz Batman Petrol oldu, bu senede hedefimiz kupayı almak diyebiliriz. Hocamız oyuncuları yeni tanıyor, tanıdıkça ilerleyen günlerde transfer ihtiyacı olup olmadığı ortaya çıkar"