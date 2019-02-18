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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Mehmet Özdilek basın toplantısında güldürdü
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Futbol
18.02.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Mehmet Özdilek basın toplantısında güldürdü

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in, 4-2 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı sonrası katıldığı basın toplantısında söylediği sözlerle salonda bulunanları güldürdü.

Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı hata sonrası gülüşmelerin yaşanmasına neden oldu. Konuşmasına “Önemli bir maç kaybettik ama lig bitmedi” şeklinde başlayan Mehmet Özdilek, muhabirin “Kazandınız” uyarısı sonrası “Öyle mi? Pardon, özür dilerim. Kazandık yola devam” sözleri ile konuşmasını toparladı.

Ligde 8 hafta sonra 3 puana 4 golle merhaba diyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor´da teknik direktör Mehmet Özdilek, daha sonraki konuşmasında, oyuncuların üzerinde ciddi baskı olmasına rağmen kazanmayı bildiklerini belirterek, “Öne geçtik yakalandık, öne geçtik yakalandık. Ama pes etmedik” dedi.

Maçın ardından basın toplantısında sözlerine oyuncularını tebrik ederek başlayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Tebriği de alkışı da hak ediyorlar. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Her maç çok önemli. İç sahadaki son üç maçta iyi oynamamıza rağmen skorla birleştiremedik. Puansal duruma baktığımızda bu maçın 3 puanın ötesinde bir müsabaka olduğunu, önümüze daha güvenli bakabilme adına, puan farkını düşürme adına önemliydi. Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir oyun oldu. Öne geçtik yakalandık, öne geçtik yakalandık. Ama pes etmedik. Oyunu forse etmeye çalıştık. 4-2 önemli bir skor. 5-6´yı yakalayabilirdik” diye konuştu.

“OYUNCULARDA CİDDİ BASKI VAR”

Futbolcuların üzerindeki baskıyı maç içerisinde hissettiklerini söyleyen Özdilek, “Oyuncularda ciddi baskı var, bu basit hatalara sevk ediyor. Zaman zaman bunu hissettik. Ama hakettiğimiz müsabaka oldu. Baskının sonucu oyunun içinde iki gol yedik. Bazen dediğim gibi beklemediğimiz anlarda goller bizi demoralize edebilir ama oyuna dahil olduk. Akabinde golleri bulmak sevindirici. Yeni oyuncuların pozitif etkisi gelecek adına çok önemli” dedi.

Maç öncesi Rashad Muhammed´in kız arkadaşının vefat haberini aldığını, bunun moralini bozduğunu anlatan Özdilek, galibiyetin de ona moral olacağını söyledi. Konuşmasında Egemen´i tebrik eden Özdilek, “Bir kere Egemen´e teşekkür ediyorum. Zaman zaman dinlendirerek oynatıyoruz ama kaptan gibi, lider gibi savaşçı kimliğiyle güven veriyor” ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor maçının bu sezonun ilklerin maçı olduğunu kaydeden Özdilek, “İlk defa kendi evimizde 4 gol atıp farklı galibiyetle bitirmek mutlu etti. Eduok 2 gol attı ama yediğimiz ikinci golde bireysel hatası var, onu göz ardı etmeyeceğiz. Biz kendi açımızdan bakıyoruz. İçeride 5 maçımız kaldı, dolayısıyla puansal anlamda kazanmak çok önemliydi” diye konuştu.

Mehmet Özdilek basın toplantısında güldürdü

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