Mehmet Özdilek: "Başakşehir güçlü bir rakip. Biz de kendimize güveniyoruz..."

Atatürk Stadı’nda Alper Ulusoy’un yöneteceği müsabaka saat 16.30’da başlayacak.

Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Sapunaru ile kart cezalısı Bergdich mücadelede forma giyemeyecek.



Karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü ve maraton 100, VIP 50, kapalı B ve D üst 40, A ve E 30, kale arkaları 10 TL olarak belirlendi.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, taraftarın desteği ile Başakşehir’i de yenip 3’te 3 yapacaklarına inandığını söyledi.

Özdilek, "Son haftalarda ligde ve kupada zorlu maçları kayıpsız geçtik. Serimizi sürdürmek istiyoruz. Başakşehir güçlü bir rakip. Biz de kendimize güveniyoruz. İyi futbol ve skorla sahadan ayrılacağız" dedi.



DENİZLİSPOR'un muhtemel 11'i şu şekilde...



Stachowiak - Lopes, Oğuz, Mustafa, Zeki, Sacko, Murawski, Sackey, Barrow, Aissaiti, Rodallega

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...

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