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Futbol
DHA
07.12.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Mehmet Özdilek: "Başakşehir güçlü bir rakip. Biz de kendimize güveniyoruz..."

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Mehmet Özdilek: "Başakşehir güçlü bir rakip. Biz de kendimize güveniyoruz..."

Süper Lig’de Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü’nü yenerek tırmanışa geçen, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında ise Altınordu’yu deplasmanda 5-3 mağlup ederek avantajı cebine koyan Yukatel Denizlispor, yarın zirve hesapları yapan Medipol Başakşehir’i konuk edecek.

Atatürk Stadı’nda Alper Ulusoy’un yöneteceği müsabaka saat 16.30’da başlayacak.

Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Sapunaru ile kart cezalısı Bergdich mücadelede forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü ve maraton 100, VIP 50, kapalı B ve D üst 40, A ve E 30, kale arkaları 10 TL olarak belirlendi.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, taraftarın desteği ile Başakşehir’i de yenip 3’te 3 yapacaklarına inandığını söyledi.

Özdilek, "Son haftalarda ligde ve kupada zorlu maçları kayıpsız geçtik. Serimizi sürdürmek istiyoruz. Başakşehir güçlü bir rakip. Biz de kendimize güveniyoruz. İyi futbol ve skorla sahadan ayrılacağız" dedi.

DENİZLİSPOR'un muhtemel 11'i şu şekilde...

Stachowiak - Lopes, Oğuz, Mustafa, Zeki, Sacko, Murawski, Sackey, Barrow, Aissaiti, Rodallega

 

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MevzuBahis | 6-8 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Mehmet Özdilek: Başakşehir güçlü bir rakip. Biz de kendimize güveniyoruz...

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