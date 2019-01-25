Mehmet Özdilek: "34 haftanın sonunda çizginin üstünde kalmak istiyoruz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMehmet Özdilek: "34 haftanın sonunda çizginin üstünde kalmak istiyoruz"
GeriFutbol Mehmet Özdilek: "34 haftanın sonunda çizginin üstünde kalmak istiyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
25.01.2019 - 23:46, Son Güncelleme:

Mehmet Özdilek: "34 haftanın sonunda çizginin üstünde kalmak istiyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Özdilek: "34 haftanın sonunda çizginin üstünde kalmak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında BB Erzurumspor, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu oldu. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Mehmet Özdilek, "2'nci golü bulup maçı bitirebilirdik ama buradan puan ya da puanlarla dönmek önemliydi. Tebrik ediyorum oyuncularımı" dedi.

Mücadelenin ardından maçı değerlendiren BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Uzun zaman sonra bu statta olmak insanı mutlu ediyor. İyi bir rakibe karşı oynadık. Daha öne çıkmamız gerekiyordu ki puan ya da puanlar alalım. İlk devre dengeli bir oyun vardı. Basit pas hataları yaptık, bu da oyunun Beşiktaş'ta kalmasına sebep olsa da 2 pozisyon dışında pozisyon vermedik. 1-0'dan sonra 2'yi yakalayabilirdik. Burada oynarken psikolojik zaman içerisinde belirli periyotlarda adam paylaşımından golü yedik. Quaresma'nın atılmasının ardından daha da net pozisyonlar bulduk. 90+4'te yeniden pozisyon bulduk. 2'nci golü bulup maçı bitirebilirdik ama buradan puan ya da puanlarla dönmek önemliydi. Tebrik ediyorum oyuncularımı. Geçen hafta da iyi oynamıştık ama puanla pekiştirememiştik. Böyle önemli bir deplasmandan puanla dönmek çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

"34 HAFTANIN SONUNDA ÇİZGİNİN ÜSTÜNDE KALMAK İSTİYORUZ"
Süper Lig'de bu sezon puan durumunda dalgalanma yaşandığını belirten Özdilek, 34 haftanın sonunda ligde kalmak istediklerini belirtti. Özdilek, "Bu sene ligde inanılmaz bir dalgalanma yaşandı. Puansal anlamda reel bir tablo yoktu. Bu maratonun çok devam edeceğini düşünüyorum son haftaya kadar. Alt bölgede de üst bölgede de. Hep bu tür durumlarda hocalık yaptım. Bu süreçleri biliyorum. Barajın biraz daha altlarda olacağını düşünüyorum. Şampiyonluğa oynayan takımların dışındaki tüm takımlar son sıralara gelebilir. 34 hafta sonra bu çizginin üzerinde olmak istiyoruz. Aramıza katılan oyuncular var, biraz zamana ihtiyaçları var lig kolay bir lig değil. Oyuncu bugün gelsin yarın çıksın istiyorlar ama futbol öyle bir oyun değil. Bugünkü 1 puan bizim için önemliydi" şeklinde konuştu.

"8'İNCİ HAFTADAN BERİ FİNAL OYNUYORUZ"
Her maçlarının final niteliğinde olduğunu belirten Mehmet Özdilek, "8'inci haftadan beri final oynuyoruz. Alıştık buna. Her puan çok kıymetli. Rakibe pozisyon vermeden geçen hafta da iki gol yedik. Bu maçlardan sonra ayağa kalkmak önemli. Maç öncesinde Beşiktaş favoriydi zaten. İyi oynadık, puan aldık. Final maçı 34'üncü hafta olur ama biz bundan önce o çizginin üzerinde kalmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeni transferlerle ilgili olarak da konuşan Özdilek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Gelen iki üç oyuncumuz var, ikisi geleli 4 gün oldu. Bir antrenmana çıktılar ama iştahları kabarık, bu bizi mutlu ediyor. Umut ediyorum ki birkaç arkadaşımız daha katılacak. Oyundan çok netice kıymetli. Her rakibe ciddiyet gösteriyoruz. Bunları galibiyetle pekiştirmek önemli. Geriden geliyoruz. Final oynamaya alıştık. Başlangıçlar önemli ama son daha önemli."

"ÖZER'E SAYGI DUYMAK GEREKİYOR"
Takımdan ayrılan Özer Hurmacı'ya saygı duymaları gerektiğini dile getiren Özdilek, "Bütün övgüyü oyuncularım hak ediyor. Sahada onlar mücadele ediyorlar. Söylediklerime sadık kalarak oynuyorlar. Puan aldık ama 3 puanla da bitirebilirdik. Özer kıymetli bir arkadaşımız ama geçen hafta yaşadığımız durum ve süreçteki tavrının ardından ayrıldı. Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Mücadelenin içinde olmayacaksa ayrılması normal. Zaman zaman gel-gitleri oluyor oyuncuların, saygı duymak gerek. Yerine oyuncu alınır mı, bilmiyorum. Ama almak istediğimiz oyuncuları alalım önce, lig uzun bir maraton" dedi.

"MUHAMMED'İN FAZLA ZAMANI OLMADI"
Yeni transferlerin çok fazla idman yapamadığını belirten Özdilek, "Çok fazla zamanı olmadı Muhammed'in, Ophset'in de aynı şekilde. Antrenman yapamadılar düzgün. Tekrar takım idmanına girmesi ve takımla bütünleşmesi için zamana ihtiyacı var. Oyunun içinde ikinci yarı en net pozisyonu yakalayan da o. Erzurum'da hava soğuk, çok fazla taktik de çalışamıyoruz. Ama gelecek haftalarda olacaktır muhakkak bize faydası" diye konuştu.

"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR CAMİA"
Fenerbahçe'nin durumunun sorulması üzerine, sarı laciverlilerin büyük bir camia olduğunu söyleyen Özdilek, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Puan olarak aynı puandayız ama Fenerbahçe büyük bir camia. Ama futbolun gerçek olan tarafı, bulunduğunuz konumla yorumlanmak. Onların konumu da çok sağlıklı değil. Bizi ilgilendiren bizim konumumuz. Tek düşüncemiz 34 haftanın sonunda çizginin üzerinde kalabilmek."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mehmet Özdilek: "34 haftanın sonunda çizginin üstünde kalmak istiyoruz"

Şenol Güneş: Kararları yönetim verdi!

Darüşşafaka Tekfen, Baskonia'yı mağlup etti!

Olay sözler: Artık ayrılık vakti...