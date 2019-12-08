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Futbol
DHA
08.12.2019 - 19:51, Son Güncelleme:

Mehmet Özdilek: 3 puan alabilirdik

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Mehmet Özdilek: 3 puan alabilirdik

Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek seyir zevki yüksek bir maç oynandığını dile getirerek, Maçı kazanabilirdik. Biz kendi sahamızda ve seyircimiz önünde oynadık. Maç ilk başta önde baskıyla başladık. Doğru tercihler yapsak golü bulabilirdik. Sonrasında rakip topa daha çok sahip oldu. Genel hatlarıyla bakıldığında dengeli bir oyun oldu. Başakşehire karşı mağlup duruma düşmek kolay değil. Çok çabuk reaksiyon gösterdik. Geriye düştükten sonra oyuna tamamen hakim olduk. 90+5te çok net bir pozisyon yakaladık. Bugün 3 puanı da alabilirdik. Reel itibariyle 1-1 dengeli bir skor gibi gözüküyor. Rakipte biz de maçı kazanabilirdik. Oyundan, mücadeleden, gol yedikten sonra gösterilen reaksiyondan takımım adına mutluyum. Tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum diye konuştu.

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