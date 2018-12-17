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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Mehmet Özdilek: "2-0'dan 2-2'yi yakalamak çok kıymetliydi"
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Futbol
17.12.2018 - 23:08, Son Güncelleme:

Mehmet Özdilek: "2-0'dan 2-2'yi yakalamak çok kıymetliydi"

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Mehmet Özdilek: "2-0'dan 2-2'yi yakalamak çok kıymetliydi"

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Hocası değişmiş bir takıma karşı oynadıklarını belirten Özdilek, "Çok enteresan bir maç oynadık. Seyircisiyle bütünleşmiş bir takıma karşı oynadık. İlk devre düşündüklerimizi, sahaya yansıtmak istediklerimizi yapamadık. Ersun hocanın ofansif bir kadroyla çıkacağını tahmin ediyordum. Bu oyunda ikinci toplar çok önemliydi. Rakip kenarları iyi kullanmayı alışkanlık haline getirmiş bir takım. Rakibe çok uzak oynadık. İkili mücadeleleri kazanamadık. Yüzde 80'e 20 gibi bir topa sahip olma oranı çıktı. Maçı kaybedebiliriz, kaybetmekten korkmuyoruz ama böyle kaybetmek bizim tarzımıza ters gelen bir yapıydı. Devre arasındaki değişiklikler çok önemliydi. Erken gol atmamız bizim için çok iyiydi. İkinci topları kazandık ve topa sahip olma oranlarında rakipten daha fazlaydık. 2-1'den sonra oyun içine müdahil olduk. 2-0, 1-0 çok riskli sonuçlar. Bu ortamda 2-0'dan 2-2'yi yakalamak moral ve güven açısından çok kıymetliydi. Oyuncularımı ikinci yarıdaki oyundan dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ GALİBİYETLE BİTİRELİM"
Karşılaşmanın 2-2 yerine 0-0 bitmesi halinde bu kadar mutlu olmayacaklarını söyleyen Mehmet Özdilek, "Gelecek adına güven kazandık. Bu ortama alışık bir takımım yok, kolay değil. Mağlubiyetten beraberlik yakalamak çok önemli. 2 haftadır kaybederek buraya geldik. Rakiple aynı şartlarda oynuyoruz. Bu da tabii ki bizi baskıya sokuyor. Bu ligde artık kolay müsabaka olmadığı aşikar. Biz deplasmanlarda da kolay kaybeden bir yapıya sahip değiliz. Genelde hep berabere bitirdik. Gönül isterdi ki galibiyetle bitirelim. Artık her maçın o ciddiyeti gerektirdiğini düşünüyorum" dedi.

"FENERBAHÇE, MUHAKKAK BU ORTAMIN İÇERİSİNDEN SIYRILACAKTIR"
Fenerbahçe'nin bulunduğu durumun kimseyi aldatmaması gerektiğini belirten Özdilek, şunları söyledi: "Fenerbahçe çok köklü bir kulüp. Muhakkak bu ortamın içerisinden sıyrılacaktır. Ligde ilk devre itibarıyla puanlar, sıralamalar belli. İkinci yarı çok daha zor olacak. Biz ciddiyeti her maçta göstermeye çalışıyoruz. Gerçek olarak bakarsak puanlamada 9'uncu ile 18'inci arasında 3 puan var. Bu seneki sıralama da büyük takımların performanslarıyla alakalı bir sıralama. Çok dalgalanma var ligde. İkinci yarının o anlamda çok daha zor geçeceğini düşünüyorum."

"BAZI OYUNCULARA BAĞIMLIYIZ"
Ön tarafta sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Özdilek, "8-9 haftadır her maç sahaya yansıttık gücümüzü. Malatya maçının ikinci yarısı kayıp oldu. Sezon başı itibarıyla ön tarafta sıkıntı var. Bugün gol atan 2 oyuncumuz 16 haftada ilk gollerini attılar. Ligin ikinci yarısının boyunun kısaldığı süreçte önemli müsabakalar oynarken takviyeye ihtiyacımız var. Alabilirsek 3-4 oyuncu almayı düşünüyoruz. Zaman neyi gösterecek bilemiyoruz. Kadro derinliğimiz çok fazla değil. Bazı oyunculara bağımlıyız. Ümit ediyorum ki Kayserispor karşısında galibiyet alabilirsek bizi sıralamada daha üst sıralara taşıyacak. İlk yarıda seyircinin ne kadar baskısı olursa olsun bizim o kadar kötü oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Futbol adına yapmamamız gereken her şeyi yaptık. İkinci yarı kendi kimliğimize dönmek bizi mutlu etti. 90'ıncı dakikada çok önemli bir puan kazandığımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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