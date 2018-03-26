Mehmet Okur'dan flaş sözler... 'Obra, NBA'de yapamaz!'

TEDxReset Konferansı için geldiği İstanbul’da Hüriyet ve Spor Arena ile bir araya gelen Okur’un sözlerinden satırbaşları şöyle oldu:

- Zeljko Obradovic, çok başarılı bir koç. Agresif bir stili var. Kendisinin bu yönüyle, NBA’de takım çalıştırabileceğini düşünüyor musunuz?

- Yapamaz NBA’de... Burada biz ve eski Yugoslav ekolü bu agresifliği kaldırabilir. Çünkü biz duygusal insanlarız. Biz o jenerasyonda büyüdük. Baktığınız zaman ben Obradovic gibi, aynısı olan Jasmin Repesa’yla çalıştım. Çünkü aynı jenerasyonlar... Sürekli bana bağırırdı. “Mehmet şunu yap, Mehmet bunu yap” diye...

- REPESA bunu yaparken, aynı Obradovic gibi oyuncusuna saygı duyuyordu. Neden? Maçtan sonra gelip, “Her şey senin iyiliğin için daha iyi yapabileceğini bildiğim için” derdi bana çünkü hep... “Onu görmeyince sahada, çıldırıyorum” diyordu Repesa. Şimdi

NBA’de kime bağıracaksın? Buraya gelen yabancı mesela, benimsiyor. Ama buradan NBA’e bu kültürü götürünce, “Biz böyle görmedik” diyorlar. Bana göre en büyük etken; biz duygusalız. Sonuçta; Senin iyiliğin için... Ama herkes farklı. 5 parmağın 5’i bir değil.

- Yerli koçlarla ilgili neler söylemek istersiniz?

- Orhun Ene, Ufuk Sarıca gibi kendini hep geliştiren isimler var. Oktay Mahmuti, Ergin Ataman ve Erman Kunter de, kendilerini kanıtlamış çok önemli koçlar bana göre...

- NBA’de yıllarca Türkiye’yi başarıyla temsil ettiniz. Karşınızda şu an Cedi ve Furkan otursa, neler tavsiye ederdiniz?

- Öncelikle onları ve hedeflerini dinlerdim. İlk yılları zorlu geçer. Alışıp alışamadıklarını sorardım. Sonra kendimden yola çıkıp şu tavsiyeleri verirdim:

1- Takımdaki herkesten daha çok çalışın.

2- Asla başarıya doymayın, hep aç kalın.

3- Paranızı daima izleyin. Yarın ne olacağını hiç bilemezsiniz.

4- Hep hazır olun.

5- NBA’de kalmaya çalışın. Avrupa ve Türkiye Ligi’ni 2. planda tutun.