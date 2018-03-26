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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fatih SABOVİÇ/ SPOR ARENA ÖZEL
26.03.2018 - 08:56, Son Güncelleme:

Mehmet Okur'dan flaş sözler... 'Obra, NBA'de yapamaz!'

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Mehmet Okur'dan flaş sözler... 'Obra, NBA'de yapamaz!'

Türk basketbolunun efsane isimleri arasında yer alan ve NBA’deki kariyeriyle adını tarihe altın harflerle yazdıran Mehmet Okur, Hürriyet ve Spor Arena'ya konuştu.

TEDxReset Konferansı için geldiği İstanbul’da Hüriyet ve Spor Arena ile bir araya gelen Okur’un sözlerinden satırbaşları şöyle oldu:

- Zeljko Obradovic, çok başarılı bir koç. Agresif bir stili var. Kendisinin bu yönüyle, NBA’de takım çalıştırabileceğini düşünüyor musunuz?
- Yapamaz NBA’de... Burada biz ve eski Yugoslav ekolü bu agresifliği kaldırabilir. Çünkü biz duygusal insanlarız. Biz o jenerasyonda büyüdük. Baktığınız zaman ben Obradovic gibi, aynısı olan Jasmin Repesa’yla çalıştım. Çünkü aynı jenerasyonlar... Sürekli bana bağırırdı. “Mehmet şunu yap, Mehmet bunu yap” diye...

- REPESA bunu yaparken, aynı Obradovic gibi oyuncusuna saygı duyuyordu. Neden? Maçtan sonra gelip, “Her şey senin iyiliğin için daha iyi yapabileceğini bildiğim için” derdi bana çünkü hep... “Onu görmeyince sahada, çıldırıyorum” diyordu Repesa. Şimdi
NBA’de kime bağıracaksın? Buraya gelen yabancı mesela, benimsiyor. Ama buradan NBA’e bu kültürü götürünce, “Biz böyle görmedik” diyorlar. Bana göre en büyük etken; biz duygusalız. Sonuçta; Senin iyiliğin için... Ama herkes farklı. 5 parmağın 5’i bir değil.

- Yerli koçlarla ilgili neler söylemek istersiniz?
- Orhun Ene, Ufuk Sarıca gibi kendini hep geliştiren isimler var. Oktay Mahmuti, Ergin Ataman ve Erman Kunter de, kendilerini kanıtlamış çok önemli koçlar bana göre...

- NBA’de yıllarca Türkiye’yi başarıyla temsil ettiniz. Karşınızda şu an Cedi ve Furkan otursa, neler tavsiye ederdiniz?
- Öncelikle onları ve hedeflerini dinlerdim. İlk yılları zorlu geçer. Alışıp alışamadıklarını sorardım. Sonra kendimden yola çıkıp şu tavsiyeleri verirdim:
1- Takımdaki herkesten daha çok çalışın.
2- Asla başarıya doymayın, hep aç kalın.
3- Paranızı daima izleyin. Yarın ne olacağını hiç bilemezsiniz.
4- Hep hazır olun.
5- NBA’de kalmaya çalışın. Avrupa ve Türkiye Ligi’ni 2. planda tutun.

Mehmet Okurdan flaş sözler... Obra, NBAde yapamaz

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