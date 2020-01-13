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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2020 - 10:22,Son Güncelleme:/

Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! Yasa, meclise taşınıyor...

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Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! Yasa, meclise taşınıyor...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası”nı meclise taşıyacağını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz, üzerine çalıştığı bizim de teknik ve veri desteği verdiğimiz, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasasıyla' bu konuyu yakın bir zamanda gündemine alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; bütün paydaşlarımızla, bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı noktasında Gazi Meclisimizin emrindeyiz" dedi.

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