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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
10.04.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

Mehmet Ekici'ye Valbuena tarifesi!

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Mehmet Ekici'ye Valbuena tarifesi!

Valbuena’yı oyunun sadece tek yönünü oynayıp savunmaya katkı vermediği için ilk 11’in dışında tutan Aykut Kocaman, Mehmet Ekici’yi de aynı gerekçeyle yedeğe çekti.

Sarı-Lacivertli takımda uzun bir sakatlık evresinin ardından 1 Mart'ta Beşiktaş'la oynanan kupa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mehmet Ekici, performansıyla beğeni toplamıştı. Üç gün sonra ligde Akhisar maçında oyunun son bölümünde sahaya sürülen yıldız futbolcu, 26. haftadaki Galatasaray derbisinde ise ilk 11'de sahaya çıkıp, 60 dakika sahada kalmıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman, sonrasında Ekici'den bir anda vazgeçti. 28 yaşındaki futbolcu, ligdeki Kayseri ve Osmanlı mücadelelerinde 21 kişilik kadroda olmasına rağmen hiç süre almadı. Herkes bunun nedeni merak ederken, gerçek ortaya çıktı... Kocaman'ın, savunmaya yardım etmeyip, oyunu "tek yönlü" oynaması nedeniyle Mehmet Ekici'ye şans vermediği öğrenildi. Yani; Mathieu Valbuena ile aynı gerekçe yüzünden...

Karara saygılıyım

Mehmet Ekici, Aykut Kocaman'ın kendisini oynatmama kararını saygıyla karşıladığını söyledi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Demek ki bende bir eksiklik görüyor ya da benim yerime görev alan takım arkadaşlarımın benden daha hazır olduğunu düşünüyor. Mesajı alıp ve daha çok çalışıp, kadroyu zorlamalıyım. Zaten şu aşamada benim oynayıp oynamamamın da hiçbir önemi yok. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması ve şampiyonluk" açıklamasını yaptı.

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Skora hiç katkısı yok

Mehmet Ekici, bu sezon Fenerbahçe'de 3'ü ilk 11'de olmak üzere 6 lig maçında 266 dakika görev aldı, skora hiç katkı yapamadı. Ekici, kupada oynadığı ve ilk 11'de sahaya çıktığı iki karşılaşmada (Adana Demirspor ve Beşiktaş) ise 1 asist yaptı. (Fotomaç)

 

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