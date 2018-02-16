Mehmet Ekici yine yok! Aylardır...
Yıldız orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 19 Kasım’daki Sivas maçından beri sahalardan uzak kaldı.
Fenerbahçe'de, Mehmet Ekici, iyileştikten sonra da tam olarak hazır hale gelmesi beklendiği için şans bulamadı... Yıldız orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 19 Kasım’daki Sivas maçından beri sahalardan uzak kaldı.
RAPOR VERİLDİ AMA...
Sağlık kurulu sonunda, Aykut Kocaman’a başarılı futbolcuyla ilgili olarak ‘Oynayabilir’ raporunu gönderdi. Ancak, Mehmet Ekici’nin yarınki Aytemiz Alanya mücadelesinde de oynaması beklenmiyor. Beşiktaş derbisi kadrosunda ise tecrübeli oyuncu yer alabilir. (Fanatik)
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