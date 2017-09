Mehmet Ekici ve Dirar'dan derbi hakkında iddialı açıklamalar!

Mehmet Ekici, takım arkadaşı Nabil Dirar ile Ülker Stadı'nda bulunan Fenerium mağazasında yeni sezon formalarını imzalamak için taraftarlarla bir araya geldi.



Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet, Beşiktaş derbisinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu maçın önemini camia ve takım olarak biliyoruz. Hocamız bizi çok iyi hazırladı. Bu maçlara motive olmaya gerek yok, öneminin farkındayız. Herkes bu hafta iyi çalıştı. Umarım istediğimizi sahaya yansıtacağız." dedi.

Uzun bir sakatlık döneminden sonra sahalara döndüğünü ifade eden Mehmet, şunları kaydetti:

"Benim için her maç önemli. Her maç benim için farklıdır. Beşiktaş ya da diğer derbiler diye ayırt etmiyorum. Benim için çıktığım her maç önemlidir. Sakatlık döneminde boş durmadım, salonda çalıştım. Maalesef uzun sürdü sakatlığım. Hocam şans verirse elimden geleni yapacağım. Beşiktaş'a karşı takım olarak mücadele edip 3 puanı almamız gerekiyor."

Dirar: "Sabırsızlıkla derbiyi bekliyoruz"

Fenerbahçe'nin Faslı futbolucusu Nabil Dirar, takım olarak sabırsızlıkla Beşiktaş derbisini beklediklerini dile getirdi.

Sakatlığından dolayı Beşiktaş karşısında forma giyemeyeceğini hatırlatan Dirar, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta aldığımız galibiyet, bizim için önemliydi. Birbirimize uyumumuzu her hafta artırıyoruz. Saha içinde artık daha organize bir takım görüntüsü verebiliyoruz. Kendi oyunumuzu daha fazla sahaya yansıtıyoruz. İlk 4 hafta istediğimiz gibi geçmedi. Geçtiğimiz hafta kazandığımız maç, bize moral verdi. Şu an derbi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Herkesin sabırsızlıkla beklediği bir derbi var önümüzde. Böyle büyük maçları oynamak için geldim ama bu hafta sakatlığımdan dolayı sahada yer alamayacağım. Bu önemli maçta umarım istediğimiz sonucu alırız."



Futbolcular, daha sonra taraftarların getirdiği formaları imzalayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.