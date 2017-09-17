Mehmet Ekici takım kurgusunu bozdu

Fenerbahçe çok iyi başladığı maçta golü de bulup öne geçti. İyi oynamaya devam da etti. Ancak Dirar’ın sakatlığı tüm kurguyu bozdu. Takım bir anda geriye çekildi ve Alanya, Fenerbahçe’nin üzerine gelmeye başladı. Ardından da golü buldu. Valbuena'nın golü sarı-lacivertlilin ikinci yarı daha iyimser bakmasına sebep olacak.
Giuliano ortada oynarken hücumun çok kolay çoğalmasını sağlıyordu. Mehmet Ekici orta alana geçtikten sonra biraz geride kaldı ve bu da takımın kurgusunu bozdu. Fenerbahçe sadece Dirar oyundan çıktıktan sonra 5-6 dakika bocaladı. Özellikle sağ kanadı mükemmel kullandılar
İkinci devre Aykut Kocaman, Ozan’ın yerine Soldado’yu alıp Mehmet Ekici’yi gerçek yerine yani 8 numaraya alabilir. Soldado da 10 numara gibi oynarak takımının ileride daha kolay çoğalmasını sağlayabilir.