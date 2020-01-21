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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2020 - 23:09,Son Güncelleme:/

Mehmet Ekici sürprizi! Pazubandı taktı...

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Mehmet Ekici sürprizi! Pazubandı taktı...

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Kayserispor karşısında süre alarak 240 gün sonra resmi bir maça çıkmış oldu.

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, 240 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi bir maça çıktı.

Eylül ayında Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen ve bu yüzden sezonun ilk yarısında forma giyemeyen Mehmet Ekici, Hes Kablo Kayserispor maçında şans buldu.

Sezonun ikinci yarısı için teknik heyetin planları arasında yer alan Mehmet, son olarak 26 Mayıs 2019'da Fenerbahçe formasıyla resmi bir maç oynamıştı.

Maçın 85. dakikasında oyuna giren Mehmet Ekici, aynı dakikada Nabil Dirar'ın oyundan çıkmasıyla da kaptanlık bandını koluna taktı.

Taraftarlar da Mehmet Ekici'ye alkış ve tezahüratlarla destek oldu.

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Mehmet Ekici sürprizi Pazubandı taktı...

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