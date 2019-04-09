Mehmet Ekici PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, "kural dışı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçeli Mehmet Ekici, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Yapılan açıklama şöyle;
1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 06.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 06.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 06.04.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu HECTOR MIGUEL CANTEROS'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- FENERBAHÇE A. Ş. Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/13. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MEHMET EKİCİ'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 08.04.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- OSMANLISPOR FK antrenörü İLKER PÜREN'in 06.04.2019 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü teknik sorumlusu GİRAY BULAK'ın 06.04.2019 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- ADANASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu VELİ KIZILKAYA'nın 07.04.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
ADANASPOR A.Ş. Kulübü görevlisi ANIL GÖRKEM AKSAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
ADANASPOR A.Ş. Kulübü antrenörü SERKAN BEKİROĞLU'nun aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 09.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
ADANASPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu EYÜP ARIN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ile 09.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
ADANASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi HAMZA AKGÜL'ün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ile 09.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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10- ABALI DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu ZİYA ALKURT'un 07.04.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
ABALI DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü GÜRKAN ASLAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
11- BAK SPOR KULÜBÜ Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan BAK SPOR KULÜBÜ-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
12- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR-TUZLASPOR A.Ş TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu EYÜPCAN DELİBALTA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
13- TUZLASPOR A.Ş Kulübü futbolcusu TANER YILDIZ'ın 07.04.2019 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR-TUZLASPOR A.Ş TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
14- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ŞANLIURFASPOR Kulübü antrenörü ALİ TANDOĞAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
15- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-SARIYER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
16- EYÜPSPOR Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
17- SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
18- İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
İNEGÖLSPOR Kulübü futbolcusu TANER YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
İNEGÖLSPOR Kulübü futbolcusu ENES BAYIR'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
19- BATMAN PETROLSPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş.-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
20- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-ERZİN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
21- YENİ ORDUSPOR Kulübü futbolcusu YUSUF ORHAN'ın 07.04.2019 tarihinde oynanan YENİ ORDUSPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
22- PAZARSPOR Kulübü futbolcusu OĞUZHAN BİRBEN'in 07.04.2019 tarihinde oynanan PAZARSPOR-ALİBEYKÖYSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
23- ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan ADIYAMAN 1954 SPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
24- OFSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ERMAN TAŞKIN'ın 07.04.2019 tarihinde oynanan OFSPOR A.Ş.-ESENLER EROKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
25- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
26- BUCASPOR Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan BUCASPOR-1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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