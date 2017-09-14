Mehmet Demirkol'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Porto galibiyeti ve spor gündemindeki güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Maçı değerlendiren Demirkol, 'Beşiktaş'ın Porto'yu deplasmanda yenmesi sadece bizim açımızdan değil, gecenin en önemli olayı. Beşiktaş, Porto'ya karşı 2,5 savunmacıyla çıktı. Başkası olsa oraya ön libero demeti koyar. Porto o kadar da kötü takım değil. Dün Porto'yu kötü gösteren Beşiktaş'tı. Sezon sonunda Porto'yu farklı yerde görebiliriz' şeklinde konuştu.

Casillas'ı uzaktan avlayan Cenk Tosun için övgüyle bahseden Mehmet Demirkol, 'Cenk Tosun örnek bir futbolcu. Özellikle ilk yarıdaki performansı 100 üzerinden 100. Vuruyor ve indiriyor. Sorun yabancı sınırı ile ilgisi yokmuş. Çalışan yapıyor. Rekabeti bırakmıyor. Gomes, Negredo, Demba ba Beşiktaş'a gelmeseydi Cenk Tosun böyle olmazdı. İnsanoğlu tembelliğe yakın çok yakın. Seversin yani. Yatarsın oh. Vır vır konuşanları örnek almayacaksın. Bunları örnek alacaksın. Burak için kendini çok yere atıyor diyorlar. Hırsız diyorlar. Bırak atsın ya. Başka sporcu mu var. Cenk için sadece golü konuşmak doğru değil. Alan da açıyor. Bunları da konuşmak gerek' dedi.

Dusko Tosic'in Beşiktaş'ta kendi kalesine 4. golü ataması hakkında da konuşan ünlü yorumcu, 'Tosic'in kendi anlatımına göre Quaresman'nın hakeme çarpması gibi oldu galiba. Son anda gördüğünü söyledi' ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol maçın hakemi içinse 'Deplasmanda gelebilecek en iyi hakem geldi. Mükemmel bir hakemlik performansı gösterdi' dedi.

Gruptaki rakipler için de konuşan Demirkol şunları söyledi: 'RB Leipzig direkt oynayan takım. Dortmund ekolü biraz. Bir an ne olduğunu şaşırabilirsin. Monaco ise çok yönlü. Her şeyi yapıyorlar. Sonunda ne olur öngörü yapamıyorum. Takımlara bağlı.'

Galibiyetteki asıl etkeni açıklayan Mehmet Demirkol, 'İlk yarı itibariyle ikili mücadele kazanma oranı yüzde 63’tü. Asıl işi bu bitirdi. İkinci yarı bu bozuldu 20 dakika. Çok dikkat çekmeyen şeyler maçı aldı. Ligde bakınca bu orta saha Şampiyonlar Ligi'nde nasıl idare edecek diyoruz. Seviye oyuncuların bakışını değiştiriyor. Savunmaya çok yardımcı oldu öndeki oyuncular' dedi.

4 takımın Devler Ligi'ne gitmesi gerektiğini söyleyen Mehmet Demirkol şunları söyledi: 'Başakşehir şu an Şampiyonlar Ligi'nde oynayan birçok takımdan daha iyi. Ve orada olmayı daha çok hak ediyorlar maalesef olmadı. Çok üzcü. Ben Başakşehir'in çok ileriye gidebileceğini düşünüyordum. 3 büyüklerin hep gitmesi lazım. Artık futbolu yönetenlerin buna uyanması lazım. Sonra dünya deribisi diyorlar. Bırakın bunları. Her sene 4 takım giderse ligde kendi aralarında oynadıkları maç da değerli olur. Birbirinin paçasından çekerek, kavga ederek, küfür ederek bu işi çözemeyiz. Salon malon inşaat yapmak bunlar boş işler. Böyle olmaz. 4 takımla Devler Ligi'nin altını üstüne getirerek olur.'

Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman için resmi sistesinden yaptığı açıklama hakkında da konuşan Mehmet Demirkol, 'Tribün liderlerine bile versen böyle yazıyı koymazlar. Aykut Kocaman 'kapıdan giremez'den 1 sende 'cehnnem donana dek'e geldik. Cehennem donana dek diye bir şey olabilir mi? Aykut Kocaman ile 3 yıl şampiyon olabilirsin. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirsin. Yine yollar ayrılabilir. 20 sene başkan olsam deliririm. Fenerbahçe'de başkan için sınırlmasına gidilmesi gerek. 20 senedir sokağa çıkmıyorsun. Sokağa çıkmayı özlemiyor musun?' ifadelerini kullandı.

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