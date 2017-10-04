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Mehmet Demirkol'dan flaş açıklamalar

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, katıldığı programda Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Haber
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NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında Mehmet Demirkol, önemli açıklamalarda bulundu. 

İşte Demirkol'un açıklamaları:

Tayfun hocanın vücut dili teknik direktör olmaya uygun değil. Maalesef o konuda ilerleme kaydedemedi. Sabri futbolu bıraktığında arkasından kötü konuşulmayacak. Bizim gençleri güvenli bir birey olarak yetiştirme konusunda eksikliklerimiz var. Mircea Lucescu, Antalya'da kamp yapılıp Eskişehir'de maç oynanmasından şikayetçi. Bu konuda haklı.  A Milli Takım'ın klasik forması geri dönmezse dava edeceğim. Hiçbir ülke birinci formasında bu kadar değişiklik yapmaz.Kırmızı-siyah forma giyiyoruz. Arnavutluk muyuz biz? Bi ülkenin milli formasıyla bu kadar oynanmaz. Yapmayın ayıp.' 

 

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