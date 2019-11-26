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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.11.2019 - 18:52, Son Güncelleme:

Mehmet Büyükekşi'den Gaziantep taraftarlarına çağrı

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Mehmet Büyükekşi'den Gaziantep taraftarlarına çağrı

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 13. haftasında sahalarında Yukatel Denizlispor ile oynayacakları maçı taraftar desteğiyle kazanmak istediklerini bildirdi.

Başkan Büyükekşi, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Umut ediyorum ki taraftarlarımız Denizlispor karşılaşmasında bizleri yalnız bırakmazlar ve karşılaşma sonunda galibiyet sevincini hep birlikte yaşarız." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor deplasmanında alınan bir puanın değerinin ilerleyen süreçte daha net anlaşılacağını belirten Büyükekşi, "Galibiyete çok yaklaşmıştık ancak son dakikalarda şanssız bir gol yiyerek sahadan beraberlikle ayrıldık. Takımımızın maç sonundaki beraberliğe üzüntüsü bile gelecek günler adına bizi umutlandırdı. Hedef olarak ilk 10’u belirlemiştik ve takımımız haftayı ilk on sıra içerisinde tamamlamayı başardı. Elbette daha üst sıralara tırmanacağımız konusunda da inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

- Kampanya başlıyor

Büyükekşi, kulübün adından başarılarla söz ettirebilmesi adına tüm Gazianteplilerin el ele vermesi gerektiğini ifade ederek, "Gaziantep Tek Yürek" kampanyasının da çok kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini bildirdi.

Futbolun birlik ve beraberlik işi olduğuna dikkati çeken Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda Gaziantep Futbol Kulübümüzün yaşatılması ve başarılarıyla söz ettirilmesi adına Gaziantep Tek Yürek kampanyamızı da çok kısa zaman içerisinde hayata geçiriyoruz. Taraftarlarımız belirlenen numaralara gönderecekleri SMS’lerle, satın alacakları formalarla ve banka hesaplarımız aracılığıyla kulübümüze destek olabilecekler. Tüm Gazianteplilerin, kendisini Gaziantepli hissedenlerin desteğine yoğun bir şekilde ihtiyacımız var."

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