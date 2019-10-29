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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.10.2019 - 01:50, Son Güncelleme:

Mehmet Büyükekşi: Rakiplerin çekindiği bir takım olduk

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Mehmet Büyükekşi: Rakiplerin çekindiği bir takım olduk

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, iyi yolda olduklarını ve rakiplerin çekindiği bir takım haline geldiklerini bildirdi.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, göreve yaklaşık 45 gün önce geldiklerini hatırlatarak, ne kadar önemli bir görevi devraldıklarının bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.
Geride kalan süreçte Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etmenin çabasını verdiklerini anlatan Büyükekşi, "Gaziantep şehri için, takım için neler yapabiliriz gayesiyle çalışıyoruz ve bu projelerin kısa vadeli olmasını istemiyoruz. Her alanda olduğu gibi en büyük amacımız sürdürülebilir başarıyı yakalamaktır." ifadelerini kullandı.

Rumen teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını anımsatan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizde hocamız takımın başındaydı. Kendisiyle ilgili kariyerinde çalıştırdığı takımlardaki puan ortalamalarına ve gösterdiği performansı hepimiz biliyoruz. Şu ana kadar ligde dokuz haftayı geride bıraktık ve şanssızlıklar yaşamamıza rağmen 12 puan toplamayı başardık. Süper Lig'e yeni çıkmış, kadrosu tamamen yenilenmiş bir takım olarak sadece Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında mağlubiyet aldık. Ligin başında hakkımızda yapılan olumsuz yorumları kısa süre içerisinde kaldırmayı başardık ve artık rakiplerin çekindiği bir takım olduk. Bunda hocamızın da emeğini görmezden gelmek bana göre haksızlık olacaktır. Kendisinin ve ekibinin çalışmasını yakinen takip ediyoruz, futbolcularla olan iletişimi görüyoruz. Tüm bu neticeler çerçevesinde kendisiyle karşılıklı anlaştık ve sözleşmemizi uzattık. Bu karardan kendisi kadar bizler de mutluluk duyduk. Umarım başarılarla dolu, uzun süreli ve istikrarlı bir çalışma olacaktır."

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, son haftalarda üst üste şanssız puan kayıpları yaşadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Takımımızın Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasındaki azmi, hırsı ve son dakikalarda bulduğu gol bizleri sevindirdi. Belki uzatma anlarında o golü de bulamayacaktık ancak o kadar eksiğe rağmen verilen bu mücadele bizleri yine de memnun edecekti. Sonuçlar ve puan durumundaki sıralamayı her zaman ikinci plana bırakacağız. Önemli olan takımımızın içindeki hava ve ortamın sağlanması. Bunu başarabildikten sonra zaten başarı kendiliğinden gelecektir."

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