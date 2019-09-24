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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.09.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Mehmet Büyükekşi: "Göstermiş olduğumuz performans tesadüf değil"

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Mehmet Büyükekşi: "Göstermiş olduğumuz performans tesadüf değil"

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, yazılı bir açıklamada bulundu.

Mehmet Büyükekşi, yazılı açıklamasında, Süper Lig'de ilk kez mücadele etmelerine rağmen gösterilen performansın, tüm Gaziantep için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Üst üste dördüncü karşılaşmadan da puanla ayrılmalarının kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini anlatan Büyükekşi, "Bundan sonraki süreçte asla rehavete kapılmadan daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. İyi oynayarak puanlar aldığımız maçlar artık geride kaldı ve bir sonraki maça ilk maçımız gibi konsantre olmak zorundayız. Şu an iyi durumda olabiliriz ancak mükemmele ulaşabilmek adına da sorumluluklarımızı biliyoruz. Süper Lig'in kalitesi belli ve artık takımlar da bizim gücümüzün farkına vardılar. O yüzden her maç daha heyecanlı, daha tutkulu ve daha konsantre olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- Taraftara çağrı

Taraftarlarla daha da bütünleşmeleri halinde büyük başarılara imza atacaklarına inandığını belirten Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Takımımızın geride kalan 5 maçta göstermiş olduğu performans tesadüf değil. Gerçekten önemli isimlerden kurulu, kaliteli bir kadroya sahibiz. Ligin ilk maçında aldığımız şanssız Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından takımın kısa sürede toparlanması ve üst üste galibiyetler alması, neler yapabileceğimizi tüm Türkiye'ye gösterdi. Biz kendi gücümüzün farkındayız ve bu disiplinimizin devam edeceğine inanıyorum. Önümüzde Göztepe ve Medipol Başakşehir gibi önemli iki takımla karşılaşmamız bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da boy göstereceğiz. O turnuvada da gidebildiğimiz en iyi yere gitmek istiyoruz. Özellikle Göztepe ve Başakşehir karşılaşmalarının her ikisini de kendi evimizde oynayacağız. Artık Gaziantep halkını da stadımızı doldurarak futbolcularımıza ve teknik heyetimize hak ettikleri desteği vermeye davet ediyorum."

Kombine kart satışlarında önemli bir artış olduğunu ancak stattaki taraftar sayısının da artması gerektiğine dikkati çeken Büyükekşi, "Buranın her Gazianteplinin evi olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Bir kez daha taraftarlarımıza seslenerek, onları takımlarına sonuna kadar destek olmaya ve önümüzdeki iki karşılaşmada da stadımızı doldurmaya davet ediyorum. Taraftarlarımızın da desteğiyle Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'de adından başarılarıyla söz ettirmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu. 

Mehmet Büyükekşi: Göstermiş olduğumuz performans tesadüf değil

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