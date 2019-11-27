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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.11.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Mehmet Büyükekşi, 'Gaziantep Tek Yürek' kampanyasına destek istiyor

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Mehmet Büyükekşi, 'Gaziantep Tek Yürek' kampanyasına destek istiyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’de ilk yılını geçiren ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken takımları için “Gaziantep Tek Yürek” isimli kampanya başlattı.

Süper Lig’de ilk sezonu olmasına karşın, başarılı bir grafik çizen ve bu başarıyı Süper Lig'de de üzerine koyarak kalıcı hale getirmek isteyen Gaziantep Futbol Kulübü yönetimi bu proje kapsamında taraftarlarından da büyük destek bekliyor. Kırmızı-siyahlı taraftarlar DESTEK yazıp 8827’ye gönderecekleri kısa mesajların dışında GFK Store internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan özel formalarla ve açılan banka hesaplarıyla takımlarına destek olabilecekler.

BÜYÜKEKŞİ; “KAMPANYAMIZA HERKES DESTEK OLMALI”

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, kampanyanın başlangıcının gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu doğrultuda Gaziantep Futbol Kulübü’nün başarılarla adından söz ettirebilmesi adına tüm Gazianteplilere büyük görev düştüğünü ifade etti. “Gaziantep Tek Yürek” projesiyle şehirde yaşayan herkesin bu kampanyaya destek olması gerektiğini ifade eden Mehmet Büyükekşi; “Kampanyamız geçtiğimiz gün resmen start aldı. Bizler Gaziantep adının sporda da en üst seviyelerde yer alması için yoğun mesai harcıyoruz. Bu doğrultuda kulübümüze destek olmak isteyen taraftarlarımız için önemli bir proje başlattık. Taraftarlarımızda kısa mesaj yoluyla, forma satın alarak ve belirtilen banka hesaplarına gönderecekleri bağışlarla bizlere destek olabilecekler. Gaziantep Futbol Kulübü sadece futbolcu, teknik heyet ve biz yönetim kurulundan oluşmuyor. Bu takım Gaziantep şehrinin takımı ve bu konuda da tek yürek olacağımızdan en ufak şüphemiz bulunmuyor. Bu dakikadan itibaren dünyanın her noktasında yaşayan Gazianteplilerin, kendisini Gaziantepli hissedenlerin desteğine yoğun bir şekilde ihtiyacımız var” dedi.

“TÜM TÜRKİYE’YE GAZİANTEP’İN TEK YÜREK OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTİYORUZ”

Kulüp bünyesinde gerçekleştirilen kampanyanın kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade eden Başkan Mehmet Büyükekşi; “Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızla sportif faaliyetlerimizin yanı sıra, kalıcı gelirler sağlayabilmek için de büyük mesai harcıyoruz. Futbol takımımız için sezonu ilk 10 sıra içerisinde tamamlama hedefi koyduk ve bu doğrultuda da grafik sergilemeyi başarıyoruz. Tüm bunların yanı sıra oluşabilecek ekonomik sıkıntıların yaşanmaması için de taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Gerçekten şuan çok ciddi bir proje başlattık ve tüm Türkiye’ye Gaziantep’in tek yürek olduğunu göstermek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde ünlü isimlerinde katılacağı bir çok kampanya tanıtım filmlerimiz yayınlanmaya başlayacak. Bunlarla birlikte Gaziantep ve İstanbul’da olmak üzere iki ayrı destek gecesi düzenleyeceğiz. Amacımız Gaziantep Futbol Kulübümüzü yaşatmak ve en iyi şekilde gelirler sağlayabilmek. Taraftarlarımızın gücünün farkındayız, stadyumda olduğu gibi saha dışında da kulüplerine destek vereceklerine inanıyorum. Bizleri bu proje kapsamında gönderecekleri SMS’lerle, alacakları formalarla asla yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Artık bunun zamanı olduğunun farkındayız ve hep birlikte “Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek” deme vakti gelmiştir” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden de sürekli olarak “Gaziantep Tek Yürek” kampanyası hakkında taraftarlara duyuru yaparken, bu doğrultuda destek beklediklerini taraftarlarına iletiyor.

Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Tek Yürek kampanyasına destek istiyor

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