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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
14.11.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Mehmet Büyükekşi: "Gaziantep Basketbol takımını da derneğimiz çatısı altında..."

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Mehmet Büyükekşi: "Gaziantep Basketbol takımını da derneğimiz çatısı altında..."

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiklerinde belirli aralıklarla basın toplantısı düzenleyerek bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şu an ikinci kez basının karşısında olduklarını söyledi.

Bu süreçte kulübün isminin değiştirildiğini anımsatan Büyükekşi, "Şu anda kulübümüzün bağlı bulunduğu derneğin çatısı altında futbol ve tekerlekli sandalye basketbol branşları mevcut. Gaziantep Basketbol takımını da derneğimiz çatısı altına alıp, yelpazemizi biraz daha genişletme hedefimiz var. Bununla ilgili dernek genel kurulumuzda kararı aldık. Çalışmalarımız devam ediyor. Herhalde bu projemizi kısa zamanda hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Cengiz Şimşek'in aynı zamanda Gaziantep FK Yönetim Kurulu Üyesi de olduğunu hatırlatan Büyükekşi, Şimşek'in basketboldan sorumlu olarak kulüp bünyesindeki görevine devam edeceğini kaydetti.

- "Şu anda hedeflerimizin içerisindeyiz"

Büyükekşi, ligde 11. hafta itibarıyla 9. sırada olduklarını vurgulayarak, "Zaten yola çıkarken, ligdeki ilk yılımız olması nedeniyle, ilk 10 içerisinde bitirmeyi hedeflemiştik. Şu anda hedeflerimizin içerisindeyiz. İnşallah ilk yarı bittiğinde de bu hedefi yakalayan bir durumda oluruz. Takımdaki moral ve motivasyonu artırmak adına hocamızla 1 yıllık olan anlaşmayı 1 yıl daha uzattık. Zaten 10 kadar Süper Lig takımı hocasıyla yollarını ayırmıştı. Böyle bir ortamda hocamızla 1 yıl sözleşme uzatmamız, kendisine olan güveni gösterme ve disiplin açısından daha sağlıklı oldu." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana maçlardaki taraftar sayısını artırmaya çalıştıklarını ve bu konuda aşama da kaydettiklerini anlatan Büyükekşi, şunları söyledi:

"Bizim şu an gördüğümüz en büyük problem, taraftar sayısı. Gaziantep'in Süper Lig'de temsil edildiği 1 tane takımı var. Ancak 2 milyon nüfuslu kentin tek takımının geçen hafta Galatasaray ile oynadığı maçta yaklaşık 16 bin seyirci vardı. Oysa stadımız 33 bin kişilik. Bu da gösteriyor ki hem kombine hem de tekil satışlarda çok daha fazla yol almamız gerekiyor. Bardağın dolu tarafından baktığımızda ise geçen sene 3-5 bin taraftara oynayan takımımız bugün çok daha fazla izleyiciyle buluşuyor. Mesela son Beşiktaş maçında 12 bin olan taraftar sayısı, Galatasaray maçında 16 bine yükseldi. İnşallah Fenerbahçe maçında da 20 bin bandını görürüz."

Taraftar sayısını artırmak için bir dizi çalışma yürütüldüğünü dile getiren Büyükekşi, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokolle her maça 12-18 yaş aralığındaki gençlerin getirileceğini ve böylelikle 7 bin çocuğun taraftarlık bilinciyle tanışacağını vurguladı.

Büyükekşi, kulübün kentle bütünleşmesi için futbolcuların esnaf ve okul ziyaretleri gerçekleştirmesini sağlayacaklarını kaydetti.

- "Gaziantep Tek Yürek" kampanyası

Kulübün gelecekte mali sorunlar yaşamaması için finansman ihtiyacı bulunduğunu belirten Büyükekşi, "Gaziantep Tek Yürek" adıyla bir kampanya hayata geçireceklerini anlattı.

Finansman ihtiyacıyla ilgili proje hazırladıklarını açıklayan Büyükekşi, "Aralık ayında bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanyanın ismi 'Gaziantep Tek Yürek' olacak. Şu anda 100 bin tane forma yaptırıyoruz. Hem SMS hem banka hesapları hem de forma satışıyla kulübe kaynak üretmeye çalışıyoruz. Yine aralık ayında Gaziantep ve İstanbul'da gece düzenleyeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı. 

Mehmet Büyükekşi: Gaziantep Basketbol takımını da derneğimiz çatısı altında...

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