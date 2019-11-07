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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
07.11.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Mehmet Büyükekşi: "Galatasaray karşılaşması fair-play çerçevesinde..."

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Mehmet Büyükekşi: "Galatasaray karşılaşması fair-play çerçevesinde..."

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine açıklamalar yaptı.

Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu ifade etti.

Ankara gibi zorlu bir deplasmanda, birçok eksikleri olmasına rağmen galibiyete ulaşmanın kendilerini mutlu ettiğini anlatan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Şimdi önümüzde Galatasaray maçı bulunuyor. Bu karşılaşmayı da kazanarak hem tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hem de tüm Gaziantep halkımızı sevindirmeyi umut ediyoruz. Evimizde Beşiktaş'a karşı galip gelmesini bilmiştik, inanıyorum ki oyuncularımız cumartesi günü stadyumu dolduracak olan taraftarlarımızla omuz omuza vererek bu karşılaşmayı da kazanacaktır. İyi gidişatımızı Galatasaray maçında da sürdüreceğimize şüphem yok."

- "Karşılaşma fair-play çerçevesinde dostça geçecek"

Gaziantep'in Süper Lig'e olan hasretinin Gaziantep FK aracılığıyla giderildiğini anlatan Mehmet Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Gaziantep halkı birkaç yıl Süper Lig'e uzak kalmıştı. Geçtiğimiz sezon kulübümüz, bu sevinci taraftarlarımıza yaşattı. Böylesine büyük takımlarla oynanan karşılaşmalar öncesinde de her şehirde olduğu gibi farklı bir hava oluyor. İstanbul'daki, diğer şehirlerdeki Galatasaray taraftarlarının da Gaziantep şehrine gelecek olmalarından dolayı çok mutlu olduklarını duyuyorum. Futbol birleştirici bir unsurdur, bizler de bu doğrultuda taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Umarım karşılaşma fair-play çerçevesinde dostça geçecektir ve kazanan Gaziantep olacaktır."

- "Birlikteliğin olduğu yerde başarı da gelecektir"

Büyükekşi, göreve geldikleri günden bu yana önceliklerinin kalıcı faaliyetler olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulu arkadaşlarımızla başarılı bir takım devraldık. Bundan sonraki bu süreçte de bayrağı en iyi yere taşımak için hep birlikte yoğun çaba harcıyoruz. Başarıyı istikrara çevirmek bizim en büyük isteklerimizden birisi. Ancak sahadaki sonuçlar da bunlarla birlikte büyük önem arz ediyor. İlk kez Süper Lig'de mücadele eden bir takım olsak da adımızdan söz ettirmeyi başarıyoruz. Sumudica hocama, futbolcularıma ve tüm ekibimize gönülden inanıyoruz. Birlikteliğin olduğu yerde başarı da gelecektir. Tüm halkımızı cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmada Kalyon Stadyumu'nu doldurmaya davet ediyorum." 

Mehmet Büyükekşi: Galatasaray karşılaşması fair-play çerçevesinde...

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