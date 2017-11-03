Mehmet Arslan soruyor, Mustafa denizli yanıtlıyor: Fark attı ama sistem?

1- Kocaman’ın Valbuena’yı oyundan alması çok tartışıldı. Buna Kocaman’ın ‘Alex sendromu’ diyenler oldu. Kocaman’ın Valbuean tasarrufu için ne dersiniz?

VALBUENA ÇIKMAMALI AMA DİĞERLERİ NE YAPAR?

- ALEX ile karşılaştırmak doğru değil. F.Bahçe’yi öne en çabuk taşıyan isim Valbuena. Taraftarın ve oyuncuların en çok güvendiği futbolcu oyundan alınırsa, eleştiriler de kaçınılmazdır. Bence de Valbuena çıkmamalıydı. Çünkü skora her an etki edebilir. Ama Aykut Hoca’ya bu kadar eleştiri de fazla. Oyuna girenler de bir şey yapsın. Önemli transferler yapıldı. Valbuena yoksa, peki diğerleri ne yapıyor?

2- Milli takımın hazırlık maçları kadrosuna Arda, Caner ve Gökhan Gönül’ün alınmaması doğru karar mı?

LUCESCU ARDA’YI NiYE ALMADIĞINI AÇIKLAMALI

- BELLİ bir düşüncenin sonucu herhalde. Yeni gençlerle bir maçta, iki maçta karar verilmez. Milli takım, kulüp takımı değildir. Kulüpte bir revizyona giderken sürekli çalışmak vardır. Bir takım çalışarak değişir, gelişir. Milli takımın öyle bir zamanı yok. Bu milli takım maçlarda değil, maç olmadığı zaman uzun süre çalışma yaparsa ve hoca bu gençlere inanırsa, inanıyorsa deneme yapar.

Arda, Gökhan, Caner’i niye çağrılmadı? Niçin? Bunu hoca açıklamalı. “Ben olduğum sürece bu böyle devam edecek” mi, yoksa “Bu sadece hazırlık maçlarıyla ilgili” mi? Burası biraz problemli. Yeni statüyle 2020’de gruptan çıkmamak demek, imkânsız demek!

3- İki haftadır yerden yere vurulan G.Saray, farklı kazandı. Tüm sorunlar çözüldü mü?

BU DÜZENLE BAŞAKŞEHİR MAÇINDA BAŞI AĞRIR

- G.SARAY’ın muhteşem tarafları varsa, bunlar istekleriydi. Rakibe karşı başladığı sistem ve bu sistemdeki tercihleri doğru değil. Harika bir sonuç alabilir istekleri fevkalede olabilir ama G.Saray, Gençlerbirliği’nin büyük zaaflarından istifade etti. Oyun, 2. yarının başında koptu. Bu G.Saray’ı sahanın tek hakimi, Gençler’i de mahkumu yaptı. Bu oyun sistemi ve bu tercihlerle haftaya Başakşehir maçına çıkarsa başı inanılmaz ağrır. Yani G.Saray’ın oynadığı sistem 3-4-3 gibi ama esasen 3-4-3 değil. 3. gole kadar Eren ile Gomis sağlıklı koşu alanı bulamadılar. Bu sistemle Gençler’e karşı bir tek Mariano’nun pozisyonu doğruydu.

4- Galatasaray’ın puan Trabzon’daki yenilgisiyle kağıtlar yeniden mi karıldı ligde?

BU LİG ÇOKLU BİR YARIŞ OLARAK DEVAM EDECEK

- EVET, yeniden dörtlü bir yarış ortaya çıktı. Her şeye rağmen F.Bahçe kötü oynadı puan kaybetti ama yine de lidere 1 puan yaklaştı. Geçen hafta itibarıyla ezeli rakipler arasında hafta evvel 8-8 olan puan farkı, 5-7 olarak değişti. Başakşehir ile de 3’e düştü. Demek ki bu tablo yarışın çoklu devam edeceğini gösteriyor. G.Saray sadece Trabzon’da değil, Konya maçının ilk yarısında da F.Bahçe maçında da kötü görüntü verdi. Ama bu kadar yüksek grafikle başlayan takımların bu dönemlerde düşüş göstermesi doğaldır.

5- G.Saray’ın her puan kaybında Igor Tudor tartışılıyor. Bu gölgeyle yarışmak kolay mı?

TUDOR İÇİN ÇOK RAHATSIZ EDİCİ BİR DURUMDUR

- BU, bir teknik adam için son derece rahatsız edici bir durum. Hâlâ en yakın rakibinin (10. hafta itibarıyla) 3 puan önünde lider. Evet, medya bu eleştiriyi çok yapıyor. Haklı tarafları da var. Taraftarın takıma dair düşüncesi olumsuz etkileniyor. Ama Tudor ile yönetim arasında bu görüntü yok. Karar vericiler bir olumsuzluk göstermiyor. Bunu da saygıyla karşılamalı. Normali de odur.

6- Beşiktaş, ligdeki krizi aştı mı? Göztepe karşısında ne yapar?

28 VEYA 29. HAFTADA 2 TAKIM OLUR

- Alanya’dan sonra Göztepe’yi de yenerse ligdeki krizi aşmış olur. İçeride oynayacağı maçta da coşkulu taraftarını yanında bulur. Ligde şekillenme, bu görüntüyle ancak 28. veya 29. haftalarda olur. Üst grup, ancak ve ancak 28-29. haftada iki takıma düşer.

7- Kocaman’ın öngördüğü gibi, G.Saray puan kaybetti ama kendisi de kaybetti. F.Bahçe’deki sorun nedir?

- AYKUT Hoca, Galatasaray’ın liderliğiyle ilgili “Puan kaybeder” dediğinde kendi takımının puan kaybetmeyeceğini de ima etmişti. Ancak Galatasaray ile ilgili düşüncesi gerçekleşirken kendi düşüncelerini gerçekleştiremedi. Takımı olumlu bir görünüme dönüşemedi.

Fenerbahçe tarafından kaynaklanan iki olumsuz görüntü var: Birincisi iyi oynamadığı için, ikincisi de puan kaybettiği için. Bazen bir takım çok iyi oynar da kazanamayabilir.

Ama F.Bahçe’de öyle bir görüntü yok. Hele şampiyonluktan söz ederken ve rakibin de puan kaybetmişken, sen evinde 3-1’den oyunu kazanamazsan, 3 konuşacakken 13 kişi konuşmaya başlıyor. Ama şu gerçek; F.Bahçe doyurucu; “Buradan rakibim çıkamaz” görüntüsü veremiyor...

8- F.Bahçe, can derdindeki Osmanlı karşısında zorlanır mı? Kocaman, kadroda bir revizyona gitmeli mi sizce?

ALPER POTUK OYNAMALIDIR

- KÖTÜ görüntülü F.Bahçe, Osmanlı maçını kazanır diye düşünüyorum. Kadroda revizyon yapılabilir. Dirar ve Giuliano’yu gördükten sonra Alper Potuk gibi aktif bir oyuncunun ilk 11’de olması daha mantıklıdır. Giuliano, koşuyor! Koşmak başka bir şeydir. Koşuları etkin koşular değil. Ancak istatistiğe girecek koşular bunlar. Orta tempoda koşular yani. 5 vitesli bir arabada 3. viteste yapılan koşular gibi. Bu koşular etkinlik değil, sadece mesafe sağlar. Bir revizyon yapacaktır Aykut Hoca.

9- Beşiktaş’a Şampiyonlar Ligi’nde 1 puan lazım. Son iki maç kritik yine de. Endişelenecek bir durum var mı?

BEŞİKTAŞ, LİDERLİĞİ BIRAKMAZ

- BÖYLE bir başlangıç yaptıktan sonra, Beşiktaş’ın bu saaten sonra grup liderliğini bırakması bana göre imkânsız. Niye? Çünkü Monaco-Leipzig maçından Beşiktaş’ın liderliği için de çok avantajlı bir sonuç çıkabilir. Leipzig, Monaco ile berabere kalırsa üst tura çıkmak adına bir iddiası kalmaz. Ve böyle olursa da Beşiktaş’ın Leipzig maçı daha da kolay geçecektir.

Beşiktaş, en kötü şartlarda 1 puanı alır kalan maçlarda.

10- Rıza Çalımbay, Trabzonspor’da ne yapar? Bir de yıldız oyuncularla sıkıntı yaşadığı iddia ediliyor. Siz ne dersiniz?

RIZA HOCA, SOSA’YI OYNATIR

- Rıza Hoca Trabzon’a geldiğinde şampiyonluk şansı diye bir şey söz konusu değildi. Rıza Hoca, Trabzon ile Avrupa’ya gidebilirse orada başarılı olur. Hele Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanırsa bu da olağanüstü olur. Yıldız oyuncularda fiziksel sorunlar yaşanabilir. Rıza Hoca, fiziksel kapasiteye değer verir. Bazı hocalar yıldızlarla oynamayı sever, ki onlar güzel futbol taraftarıdır. Ama Rıza Hoca, Sosa veCastillo’ya ilerleyen zamanda bol miktarda süre verecektir.