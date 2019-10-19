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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.10.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Mehmet Altıparmak: "Sezonun en güzel gollerinden birini yedik..."

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Mehmet Altıparmak: "Sezonun en güzel gollerinden birini yedik..."

TFF 1’inci Lig’de 8’inci haftanın açılış maçında evinde Eskişehirspor’u 2-1 yenerek zirve yarışını sürdüren Akhisarspor, büyük mutluluk yaşadı.

İç sahadaki 4’üncü maçında 3’üncü galibiyetini elde eden yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak, kritik bir müsabakayı kayıpsız geçtiklerini dile getirdi.

Topa hakim olan, istediklerini sahaya yansıtan bir takım görüntüsü verdiklerini belirten deneyimli teknik adam, "Çok net pozisyonları değerlendiremedik. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekten çok çalışıyoruz. Özellikle ilk 8 haftalık periyoda baktığımızda, aldığımız 3 puandan sonra yakaladığımız bir yükseliş var. Hem onun mutluluğunu yaşıyoruz hem de iyi futbol oynuyoruz" dedi.

Eskişehirspor’un da kendilerini zorladığını anlatan Mehmet Altıparmak, "Rakibimize saygı duyduk. İkinci yarıda skor 1-1 olduktan sonra tekrar geri dönüş sağlayıp 2-1 üstünlüğü yakalayan ve iyi bir performans sergileyen tüm oyuncularımı kutluyorum. Kağıt üzerinde sonuncu takımla oynuyorsunuz ama bizim ligimiz böyle bir lig değil. Gerçekten ligin en iyi kontratak yapan takımına karşı oynadık diyebilirim. Sezonun en güzel gollerinden birini yedik. Sonraki dönüşümüz ve maçı kazanmamız bizim için çok önemliydi. Özellikle bize burada müthiş bir ambiyans ortaya koyan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Galibiyet serisi başlatacağız ve hedefe ulaşacağız" yorumunu yaptı.

Mehmet Altıparmak: Sezonun en güzel gollerinden birini yedik...

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