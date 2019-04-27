Mehmet Altıparmak: Önemli bir puan aldık

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Öncelikle berabere kaldığımız için çok üzgünüz. Hiç beklemediğimiz bir beraberlikti. Maçtan önce oyuncularımı uyarmıştım. Bir haftaki önceki oyunla bu oyun aynı olmaz demiştim, bu bizi yanıltmasın demiştim. Tamamen kapalı bir takıma karşı oynadık. Bu bilinçle bir haftadır çalışmalarımızı yapıyorduk. İlk 45 dakika hiçbir şey yapamadık. ilk devreyi boş geçirdik. Rakibimiz maçın başından sonuna kadar katı bir savunma yaptı. Bunu da iyi gerçekleştirip kontrataktan iki gol buldular. Bizim de 60. dakikadan sonraki isteğimiz, arzumuz, tempomuz ve oyunumuz iyiydi. Maçta 2-0'dan geriye dönmek çok önemliydi. Buradan maçı çevirmemiz ve 2-2'ye getirmemiz çok önemliydi. İki puan kaybettik. Bu yüzden çok üzgünüz ama bu yolda önemli bir puan da aldık. Artık üç tane final haftamız kaldı. Bu maçları kazanıp hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

Giresunspor cephesi

Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, "Maçtan önce baktığınız zaman bu bir puana kötü diyemeyiz. Zaten buraya puan ya da puanlar için gelmiştik. O yüzden çok sevinemedik bu beraberliğe. Her maça puan parolasıyla çıkıp bu atmosferde oynarsak inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Takıma geleli iki gün olmuştu. İki gündür yaptığımız antrenmanlarla bu noktaya geldik. Güçlü bir rakibe karşı, Play-Off’u garantilemek isteyen bir rakibe karşı oynadık. Ona göre analizlerimizi yapmıştık. Üstümüze geleceklerini biliyorduk. O yüzden kapalı oynadık. Kontrataktan da iki gol bulduk ama ikinci yarı bu skoru koruyamadık. Bir puan da bizim için çok önemli. Artık önümüzdeki maçlara bakıp tehlike yaşamamak istiyoruz" diye konuştu.

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