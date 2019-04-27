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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
27.04.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Mehmet Altıparmak: Önemli bir puan aldık

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Mehmet Altıparmak: Önemli bir puan aldık

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelen Gazişehir Gaziantep ve Giresunspor sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Öncelikle berabere kaldığımız için çok üzgünüz. Hiç beklemediğimiz bir beraberlikti. Maçtan önce oyuncularımı uyarmıştım. Bir haftaki önceki oyunla bu oyun aynı olmaz demiştim, bu bizi yanıltmasın demiştim. Tamamen kapalı bir takıma karşı oynadık. Bu bilinçle bir haftadır çalışmalarımızı yapıyorduk. İlk 45 dakika hiçbir şey yapamadık. ilk devreyi boş geçirdik. Rakibimiz maçın başından sonuna kadar katı bir savunma yaptı. Bunu da iyi gerçekleştirip kontrataktan iki gol buldular. Bizim de 60. dakikadan sonraki isteğimiz, arzumuz, tempomuz ve oyunumuz iyiydi. Maçta 2-0'dan geriye dönmek çok önemliydi. Buradan maçı çevirmemiz ve 2-2'ye getirmemiz çok önemliydi. İki puan kaybettik. Bu yüzden çok üzgünüz ama bu yolda önemli bir puan da aldık. Artık üç tane final haftamız kaldı. Bu maçları kazanıp hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

Giresunspor cephesi

Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, "Maçtan önce baktığınız zaman bu bir puana kötü diyemeyiz. Zaten buraya puan ya da puanlar için gelmiştik. O yüzden çok sevinemedik bu beraberliğe. Her maça puan parolasıyla çıkıp bu atmosferde oynarsak inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Takıma geleli iki gün olmuştu. İki gündür yaptığımız antrenmanlarla bu noktaya geldik. Güçlü bir rakibe karşı, Play-Off’u garantilemek isteyen bir rakibe karşı oynadık. Ona göre analizlerimizi yapmıştık. Üstümüze geleceklerini biliyorduk. O yüzden kapalı oynadık. Kontrataktan da iki gol bulduk ama ikinci yarı bu skoru koruyamadık. Bir puan da bizim için çok önemli. Artık önümüzdeki maçlara bakıp tehlike yaşamamak istiyoruz" diye konuştu.

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Mehmet Altıparmak: Önemli bir puan aldık

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