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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.07.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Mehmet Altıparmak: "Mert Nobre, Erzurum'un reklam yüzüydü"

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Mehmet Altıparmak: "Mert Nobre, Erzurum'un reklam yüzüydü"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Nobre ve Burhan, Erzurum'un reklam yüzüydü. Daha şık bir şekilde gidebilirlerdi, böyle olmamalıydı." dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2016 yılında transfer olan ve mavi-beyazlı ekibin 2. Lig'den Süper Lig'e yükselmesine büyük katkıda bulunan golcü futbolcu Mert Nobre'nin takımdan ayrılması kentte üzüntüyle karşılandı.

Yöreye özgü kıtlama şeker ile çay içip, sosyal medyadan cağ kebabı ve kadayıf dolmasının tanıtımını da yapan Mert Nobre, kulübün ve kentin tanıtımına büyük katkı sağladı.

Taraftarın her maçta "Nobre, Nobre, Nobre, Nobre, Marcio Nobre" diye ismine türkü bestelediği Mert Nobre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasıyla çıktığı 61 resmi müsabakada 26 gol kaydetti.

İki yıl üst üstte lig atlayan mavi-beyazlı ekibin 2. Lig'den Süper Lig'e yükselmesine büyük katkıda bulunan golcü futbolcu Mert Nobre, geçtiğimiz günlerde "Antrenmana katılmamak, programa uymamak ve gecikmek" gibi davranışlar gerekçe gösterilerek süresiz kadro dışı bırakılmış ve daha sonra da sözleşmesi karşılıklı feshedilmişti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Mert Nobre ve Burhan Eşer'in takımdan ayrılma süreciyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Mehmet Altıparmak, takım kaptanları Burhan Eşer ve Mert Nobre'nin takımdan ayrılması nedeniyle üzüntülü olduklarını söyledi.

"BİZ KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADIK, BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPTIK"

Futbolda ayrılıkların olabileceğini ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:

"Bu ayrılık bize yakışmadı. Burada olmayan bir şeyden ne yazık ki başka şeyler çıktı. Bazen insanlar bir yalan atar, kendisi de bu yalana inanır, böyle bir şey oldu. Antrenmana çıkılmadı falan deniliyor, hiç öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olsaydı 19.30'da takım idmana çıkmazdı. Bazı arkadaşların uçaklarının geç gelmesinden kaynaklanan problem başka türlü yansıdı ve ne yazık ki çoğu insan da buna inandı. Zaten biz 19.30'da geldiğimizde çok olay olmuştu. Bunun neticesinde yönetimimize yapılan hakaretleri de kınıyoruz. Biz çok kötü bir şey yapmadık, biz bu takımın şampiyon hocaları ve futbolcuları olarak buradayız. Hem bizlere hem yönetimimize bunları hak edecek şeyler yapılmadı. Bizler ve yönetimimiz öne atıldı, neticesinde iki arkadaşımız ayrılmak zorunda kaldı." 
Altıparmak, takımdan ayrılmak zorunda kalan futbolcular adına çok üzüntülü olduğunu belirterek, antrenmana uçakları geciken futbolculardan dolayı geç çıktıklarını vurguladı. 

"KENDİLERİNİ ÇOK SEVDİK"

"Herkese Erzurum'da deplasman kabusu yaşatacağız." diye basına beyanat verdiğini hatırlatan Altıparmak, "Biz bunları söylerken, şehrimize, taraftarımıza, futbolcularımıza güvenerek söylüyoruz. Bu tür boş işlerle uğraşmamalıyız. Bütün takım olarak Mert Nobre ve Burhan Eşer'i kaybetmeye üzüldük. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Biz kendilerini çok sevdik, bu sevgi bundan sonra da devam edecek. Futbol böyle, ayrılıklar da olur, ne yazık ki yanlış anlamadan kaynaklı bir ayrılık oldu. Nobre ve Burhan, Erzurum'un reklam yüzleriydi. Daha şık bir şekilde gidebilirlerdi, böyle olmamalıydı." ifadelerini kullandı. 

Mehmet Altıparmak, her şeye rağmen çalışmalarına devam ettiklerini ve yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

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